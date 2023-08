Rusia Beri Tembakan Peringatan ke Kapal Kargo yang Menuju Ukraina di Laut Hitam

Igor Sushko/X/Ministry of Defence of the Russian Federation

Kapal patroli Rusia, Vasily Bykov, melepaskan tembakan ke kapal kargo yang bergerak menuju pelabuhan Ukraina di Laut Hitam pada Minggu (13/8/2023). Kapal kargo itu menolak berhenti untuk dilakukan pemeriksaan oleh pasukan Rusia.