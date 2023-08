Terungkap, Vladimir Putin Anugerahi Medali Rahasia Prigozhin Sebagai ''Karyawan Kremlin''

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan pasukan tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin selama ini dikenal sebagai sosok yang mendapat medali penghargaan dari Rusia sebagai 'pahlawan'.

Namun, selama ini, apa detail penghargaan yang diterima Prigozhin tersebut belum jelas, hingga kematiannya menguak tentang apa yang dia dapatkan dari Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penghargaan.

Ternyata, Prigozhin pernah mendapatkan tiga medali kehormatan Rusia dari Vladimir Putin.

Belakangan tertungkap, Vladimir Putin pada 2006 menandatangani keputusan presiden (dekrit) rahasia yang menganugerahkan penghargaan negara kepada pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin sebagai 'staf' Kremlin.

Laporan BBC Rusia, Selasa (29/8/2023) melansir, kalau Prigozhin – yang meninggal dalam kecelakaan pesawat pada hari Rabu – juga telah menerima Medali Penghargaan “For Merit to the Fatherland” kelas II pada tahun 2004 dan Order “For Merit to the Fatherland” kelas IV pada tahun 2014.

BBC Rusia mengatakan pihaknya memperoleh dekrit yang belum diterbitkan berisi perintah presiden memberikan medali ketiga – Medali Penghargaan“For Merit to the Fatherland – Kelas I kepada Prigozhin.

Menurut outlet tersebut, Putin memberikan penghargaan itu kepada pemimpin tentara bayaran yang kini sudah meninggal tersebut bersama 18 anggota Administrasi Kepresidenan atas kontribusi mereka dalam menyelenggarakan KTT G8 di St. Petersburg pada 2006 silam.

Adapun Rusia dikeluarkan dari G8 pada tahun 2014 karena aneksasi sepihak wilayah Krimea dari Ukraina.

Orang-orang menggantung potret Yevgeny Prigozhin dan Dmitry Utkin, sosok bayangan yang mengelola operasi Wagner dan diduga bertugas di intelijen militer Rusia, saat mereka memberikan penghormatan kepada mereka di peringatan darurat di depan kantor PMC Wagner di Novosibirsk, pada 24 Agustus 2023. (VLADIMIR NIKOLAYEV / AFP)

Dekrit No. 1199, yang ditandatangani Putin pada tanggal 30 Oktober 2006, dan tidak diterbitkan, berjudul: “Tentang pemberian penghargaan negara Federasi Rusia kepada pegawai Departemen Administratif Presiden.”

Saat itu, Prigozhin adalah pemilik perusahaan manajemen Concord yang didirikannya pada tahun 1990-an.

"Nama Prigozhin bersama pegawai lain Kremlin menunjukkan kalau dia adalah pegawai Kremlin atau diikutsertakan agar tidak disingkirkan dalam keputusan terpisah," kata pengacara Sergei Markov dilansir BBC Rusia.

“Judul keputusan tersebut berarti bahwa Prigozhin memegang jabatan tersembunyi di Departemen Administrasi Presiden atau namanya ditambahkan ke dalam daftar pegawai yang diberikan penghargaan pada saat yang sama,” kata Markov.

Prigozhin juga diketahui telah menerima medali Pahlawan Rusia – gelar tertinggi negaranya.

Bersamaan dengan keterlibatannya dalam invasi Rusia ke Ukraina, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Prigozhin akan dimakamkan dengan penghormatan militer.

Namun waktu dan lokasi pemakaman Prigozhin masih diselimuti misteri, dua bulan setelah ia melancarkan pemberontakan singkat terhadap kepemimpinan militer Rusia Juni silam.

Kremlin mengatakan pada hari Selasa bahwa Putin tidak akan menghadiri pemakaman Prigozhin dan tidak memiliki informasi tentang di mana dan kapan pemakaman itu akan diadakan.

