AS Sebut Kim Jong Un Bakal Segera ke Rusia untuk Bertemu Vladimir Putin, Bahas Pasok Senjata?

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) menyebut Presiden Korea Utara, Kim Jong Un bakal segera ke Rusia.

Perjalanan Kim Jong Un ke Rusia ini disebut-sebut untuk bertemu dengan Vladimir Putin.

Pertemuan antara Kim Jong Un dengan Vladimir Putin memiliki tujuan untuk membahas tentang pemasokan senjata ke Rusia.

Seorang pejabat AS yang tak ingin disebutkan namanya ini berbicara kepada The Associated Press, mengatakan bahwa AS memperkirakan Kim akan melakukan perjalanan dalam waktu satu bulan.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa AS tidak yakin secara pasti di mana atau kapan pertemuan itu akan diadakan.

Akan tetapi, kota pelabuhan di Pasifik, Vladivostok, kemungkinan besar akan menjadi salah satu kemungkinan mengingat letaknya yang relatif dekat dengan Korea Utara.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrienne Watson mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan perjalanan ke Pyongyang baru-baru ini.

Perjalanan Sergei Shoigu ini dilakukan untuk membujuk Korea Utara untuk menjual amunisi artileri ke Rusia.

"Kami memiliki informasi bahwa Kim Jong Un memperkirakan diskusi ini akan terus berlanjut, termasuk keterlibatan diplomatik tingkat pemimpin di Rusia," kata Watson.

Namun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa, bahwa mereka "memantau dengan cermat, kemungkinan Kim Jong Un mengunjungi Rusia dalam waktu dekat".

Sejak kunjungan Shoigu pada bulan Juli, delegasi pejabat Rusia yang kedua telah mengunjungi Pyongyang untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan kesepakatan.

Gambar yang diambil pada 25 April 2019 dan dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 26 April menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri resepsi setelah pembicaraan mereka di Federal Timur Jauh Kampus universitas di pulau Russky di pelabuhan Vladivostok Rusia timur jauh. (KCNA VIA KNS/AFP)

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby mengatakan, Putin dan Kim telah bertukar surat yang berisikan tentang perjanjian kerja sama bilateral.

Dikutip dari CNN, Korea Utara mengirimkan roket dan rudal infanteri ke Rusia untuk digunakan oleh pasukan Wagner akhir tahun lalu.

Potensi kesepakatan yang sedang dibahas ini akan memberikan lebih banyak senjata kepada pasukan Rusia, menurut Kirby.