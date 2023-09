AS Menyita Tiga Karya Seni yang Dicuri Saat Holocaust, Nilainya Jutaan Dolar

Chris DELMAS / AFP

Ilustrasi foto yang dibuat di Los Angeles, California, pada 13 September 2023 ini memperlihatkan seseorang sedang melihat melalui layar komputer pada karya seni Ekspresionis Austria Egon Schiele berjudul "Tawanan Perang Rusia" (kiri), "Potret Seorang Pria" (kanan) dan "Girl With Black Hair" (atas), yang disita oleh penyelidik setelah kantor kejaksaan Manhattan mengeluarkan surat perintah. Pihak berwenang AS menyita tiga karya seni yang dicari oleh ahli waris seorang kolektor seni Yahudi yang tewas dalam Holocaust, kata para pejabat pada 14 September 2023. Mereka membenarkan sebuah cerita di The New York Times yang mengatakan bahwa penyelidik New York telah mengambil karya-karya tersebut oleh orang Austria tahun 1900-an. ekspresionis Egon Schiele dari tiga museum di seluruh negeri. Dalam surat perintah yang dikeluarkan pada 12 September 2023, dan dilihat oleh AFP, mahkamah agung negara bagian New York mengatakan “ada alasan yang masuk akal untuk percaya” bahwa karya tersebut merupakan properti curian. Chris DELMAS / AFP