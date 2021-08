Khasiat Ekstrak Ikan Gabus, Temulawak dan Daun Kelor pada Kondisi Hipoalbuminemia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekstrak ikan gabus, rimpang temulawak dan daun kelor ternyata amat bermanfaat bagi pasien yang mengalami kondisi gastro intestinal dan hipoalbuminemia.

Gastrointestinal adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut lambung dan usus baik usus halus maupun usus besar.

Hipoalbuminemia adalah kondisi di mana kadar albumin yang rendah dalam tubuh.

Albumin merupakan protein terbesar dalam plasma darah. Perubahan pada albumin akan menyebabkan gangguan fungsi trombosit.

Hal itu terungkap dalam diskusi ilmiah Virtual Indonesian Digestive Disease Digestive Week (IDDW) 2021 diselenggarakan pada Rabu sampai Minggu, 4 – 8 Agustus 2021.

Diskusi ini iselenggarakan oleh The Indonesian Society of Gastroenterology (ISG) bersama The Indonesian Society for Digestive Endoscopy (ISDE), dan Divisi Gastroenterology, Pancreatobiliary and Digestive Endoscopy, Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Umum Nasional Cipto Mangunkusumo.

Hari pertama IDDW diisi dengan Virtual Advanced Endoscopy Workshop (untuk peserta terbatas) dilanjutkan dengan Virtual Symposium IDDW 2021.

Program ilmiah disajikan dalam berbagai sesi dan menyoroti isu-isu penting yang saat ini mempengaruhi praktik kedokteran dan spesialisasi.

Materi disampaikan oleh lebih dari 30 fakultas terkemuka internasional dan nasional yang diundang membahas kemajuan di bidang Gastroenterologi dan Endoskopi Pencernaan.

