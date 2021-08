3 Manfaat Minum Kopi untuk Dukung Produktivitas di Tengah Pandemi

TRIBUNNEWS.COM - Kopi merupakan salah satu minuman nikmat yang banyak difavoritkan masyarakat. Tak heran jika minuman yang satu ini kerap kali dijadikan pilihan untuk menemani berbagai aktivitas, terlebih di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti saat ini.

Banyaknya masyarakat yang gemar mengonsumsi kopi dibuktikan data International Coffee Organization (ICO) yang mencatatkan bahwa tren konsumsi kopi domestik di Indonesia terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Kandungan kafein yang terdapat pada kopi hitam mampu membuat seseorang terjaga, fokus, energik, dan tidak mengantuk selama beberapa waktu. Dengan begitu, seseorang yang mengonsumsinya merasa lebih produktif saat beraktivitas apapun.

Tak hanya itu, ternyata mengonsumsi kopi hitam juga memiliki manfaat lainnya, terlebih dalam mendukung produktivitas kamu di tengah pandemi yang terjadi saat ini.

Baik untuk kesehatan

Jika dikonsumsi sesuai dengan takaran yang disarankan, ternyata kopi dapat memberikan manfaat baik untuk kesehatan tubuh bahkan mampu mengurangi risiko penyakit kronis. Dilansir dari dari Boldsky.com, meminum 3-4 cangkir kopi tanpa gula setiap hari mampu menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 25 persen.

Selain itu, menurut penelitian berjudul “Coffee, Decaffeinated Coffee, and Tea Consumption in Relation to Incident Type 2 Diabetes Mellitus: a Systematic Review with Meta-analysis” turut menyimpulkan bahwa setiap tambahan satu cangkir kopi tanpa gula dapat mengurangi risiko diabetes tipe 2 sebesar 7 persen.

Tak hanya itu, penelitian dari Framingham Heart Study juga menemukan bahwa meminum kopi dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Penelitian tersebut menunjukkan, orang yang mengonsumsi 1-2 gelas kopi tanpa gula per hari mengalami penurunan risiko gagal jantung sebanyak 5-12 persen. Kopi dengan kafein atau nonkafein sama-sama bermanfaat bagi kesehatan jantung.

Adapun manfaat lain dari kopi adalah meningkatkan energi, memperbaiki kinerja fisik, melindungi kesehatan hati, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, parkinson, dan demensia. Bahkan, kopi dapat membantu membakar lemak dan mencegah risiko depresi, lho!

Menurunkan risiko depresi

Kopi dapat merangsang produksi ‘hormon kebahagiaan’ seperti dopamine, serotonin dan non-adrenaline yang dapat merangsang perasaan bahagia sehingga dapat menjaga mood bahkan mengurangi kemungkinan mengalami depresi hingga 10%.

Selain itu, kandungan polifenol alami yang terdapat pada kopi bermanfaat sebagai antidepresan dan dapat bertindak sebagai antioksidan yang mengurangi stres oksidatif.

Menurut penelitian berjudul “Coffee, Caffeine, and Risk of Depression Among Women” pada 2011 yang dilakukan Michael Lucas et. al. pada 50.730 wanita membuktikan bahwa responden penelitian yang minum setidaknya empat cangkir kopi sehari mengalami penurunan risiko depresi sebesar 20 persen dibandingkan mereka yang minum secangkir kopi atau tidak sama sekali.

Sementara itu, dilansir dari situs American Psychological Association, penelitian terhadap 43.600 pria menunjukkan bahwa mereka yang minum dua hingga tiga cangkir kopi sehari berkorelasi dengan penurunan risiko bunuh diri sebesar 50 persen.

Menurunkan risiko terkena Covid-19

Dilansir dari situs Healthline, secangkir kopi mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, yakni vitamin B5, B1, B3, serta B2, folat, mangan, kalium, magnesium, dan fosfor.

ilustrasi menyeduh kopi. (iStock)

Dengan berbagai nutrisi yang dikandungnya, kopi dapat membantu menurunkan risiko terkena Covid-19. Menurut profesor di Fakultas Kedokteran Northwestern University Marilyn Cornelis, nutrisi yang dikonsumsi seseorang berdampak terhadap kekebalan tubuh sehingga mampu menjaga diri dari berbagai penyakit maupun virus, termasuk Covid-19.

Sebuah studi yang dilakukan peneliti dari Northwestern University di Chicago, Amerika Serikat pun menunjukkan bahwa mengonsumsi kopi dan sayuran dapat memberikan perlindungan terhadap Covid-19.

Penelitian itu dilakukan menggunakan data UK Biobank untuk memeriksa hubungan antara perilaku diet dari 2006-2010 dan infeksi Covid-19 dari Maret-November 2020 pada orang yang sama. Studi tersebut melibatkan hampir 38.000 orang yang telah menerima tes Covid-19 dan sekitar 17 persen dinyatakan positif terpapar virus.

Tim peneliti menemukan bahwa nutrisi pada kopi kemungkinan memberikan tingkat perlindungan terhadap virus corona. Misalnya, mengonsumsi satu cangkir kopi atau lebih dalam sehari dikaitkan dengan penurunan risiko Covid-19 sebanyak 10 persen jika dibandingkan mengonsumsi kurang dari satu cangkir kopi setiap hari.

Hal tersebut dikarenakan jumlah kafein yang besar dalam sajian kopi membuat minuman ini mampu melindungi pengonsumsinya dari virus dibandingkan minuman berkafein lainnya, seperti teh.

Meski demikian, mengonsumsi kopi tetap harus diimbangi dengan nutrisi lain yang berasal dari buah-buahan dan juga biji-bijian agar tubuh dapat lebih optimal untuk menghadang berbagai jenis penyakit, termasuk Covid-19.

Jangan konsumsi berlebihan

Menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia membuat Indonesia memiliki banyak ragam kopi nusantara yang memiliki cita rasa khas di setiap daerah. Namun, penting untuk diperhatikan, berbagai manfaat dari mengonsumsi kopi bisa diperoleh jika mengonsumsi takaran yang tepat.

Menurut European Food Safety Authority, batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa tanpa riwayat penyakit tertentu adalah 400 miligram (mg) per hari yang berarti setara dengan 4 cangkir kopi.

Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak akan memberikan manfaat baik termasuk dalam mengonsumsi kopi. Misalnya saja jika dikonsumsi berlebihan, kafein pada kopi dapat menyebabkan kecemasan, kegelisahan, serta membuat orang sulit tidur.

Selain itu dampak negatif dari mengonsumsi kopi yang berlebihan juga bisa menimbulkan gejala kecanduan kafein seperti pusing dan gemetaran jika tidak minum kopi sehari saja, sakit kepala, sembelit, hingga gigi yang bernoda kekuningan.

Jadi, bijak dalam mengonsumsi kopi hitam agar minuman nikmat yang satu ini bisa mendukung produktivitas harianmu, ya!