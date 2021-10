Peduli Ibu Pekerja dan Anak, Dr Ray Wagiu Basrowi Kembangkan Model Laktasi di Tempat Kerja

TRIBUNNES.COM - Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK menaruh perhatian besar terhadap kesehatan ibu pekerja dan pemenuhan nutrisi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Perhatiannya pada dua hal tersebut bermula saat merancang tesis untuk memperoleh gelar magister kedokteran beberapa tahun silam.

"Saya melihat kondisi ibu pekerja terutama buruh pabrik yang sangat sulit melaksanakan peran laktasi dan menyusui akibat kurangnya dukungan promosi laktasi di tempat kerja," kata Dr Ray.

Hal itu pula yang mendorong Dr Ray untuk melanjutkan kembali pendidikannya hingga ke program doktor atau S3.

Ia mengambil disertasi bertajuk ‘Formulasi Model Promosi Laktasi Di Tempat Kerja di Indonesia' dan mendapatkan gelar Doktor di Bidang Ilmu Kedokteran dari FKUI pada 2019.

Hasil penelitian disertasinya itu dipublikasikan di sejumlah jurnal ilmiah internasional kredibel yang bereputasi global dan terindeks Scopus, diantaranya 'Developing of Workplace Promotion Model in Indonesia using Delphi Technique' dipublikasikan di Archives of Public Health BMC tahun 2018 dan review tentang 'Challenges and Supports of Breastfeeding at Workplace in Indonesia' yang dipublikasikan di PGHN Journal Korea.

Baca juga: Hormati Hak Perempuan, UIN Raden Mas Said Surakarta Sediakan Ruang Laktasi

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui Dimulai, Menteri PPPA Imbau agar Tak Ragu Vaksin

Usai lulus S3, pada Juni 2019 Dr Ray Wagiu Basrowi mendirikan Health Collaborative Center (HCC) sebagai wadah promosi dan advokasi kesehatan non-profit di Indonesia dalam bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran komunitas.

HCC berfokus pada kajian ilmiah, riset, edukasi dan promosi kesehatan di bidang nutrisi, kesehatan kerja, kesehatan ibu dan anak serta kedokteran komunitas.

Baca juga: Tips Aman Vaksinasi Covid-19 untuk Wanita Hamil dan Ibu Menyusui

Melalui HCC ini pula, Dr Ray menjangkau kaum milenial melalui media sosial dengan menginisiasi tagar #SEHATINDONESIA.

Selain aktif menjalankan program-program HCC, Dr Ray juga rutin menggelar program edukasi kesehatan pekerja dan nutrisi melalui Instagram Live di akun Instagram-nya @ray.w.basrowi.