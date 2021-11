Cara Mengusir Nyamuk dengan 8 Bahan Alami: Ampuh, Mudah dan Murah

TRIBUNNEWS.COM - Simak cara berikut untuk mengusir nyamuk dengan bahan alami di sekitarmu.

Indonesia sedang memasuki musim penghujan, otomatis kehadiran nyamuk sering dijumpai pada musim ini.

Nyamuk merupakan serangga yang dapat menggigit kulit manusia hingga menyebabkan gatal dan berbagai masalah kesehatan.

Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah.

Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya.

Mengutip dari Healthline.com dan Medical News Today, berikut ini cara ampuh mengusir nyamuk dengan 8 bahan alami.

1. Minyak kayu putih lemon

Digunakan sejak tahun 1940-an, minyak kayu putih lemon adalah salah satu penolak alami yang lebih terkenal.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telah disetujui minyak kayu putih sebagai bahan efektif menangkal nyamuk.

Menurut para peneliti dari Universitas Florida, minyak kayu putih lemon tidak disarankan bagi anak-anak di bawah usia 3 tahun.