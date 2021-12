Minat Publik Meningkat, Morula IVF Indonesia Siapkan Layanan Holistik untuk Program Bayi Tabung

TRIBUNNEWS.COM - Tahukah Anda bahwa minat masyarakat terhadap program bayi tabung makin hari makin meningkat?

Berdasarkan data dari PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia), total siklus program bayi tabung atau IVF (In Vitro Fertilization) tercatat terdapat 10 ribu lebih program IVF yang dilakukan di Indonesia.

Angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Melihat tren peningkatan tersebut, Morula IVF Indonesia mengadakan seminar kesuburan terbesar di tahun 2021 dengan mengambil tema “Magical Moment”.

Seminar yang digelar di Shangri-La Hotel Jakarta ini dihadiri oleh dokter unggulan dari Morula IVF Indonesia. Secara khusus, seminar dilakukan untuk mempertegas komitmen dan persiapan Morula IVF Indonesia dari segi pelayanan.

Fasilitas dan layanan terbaru dari Morula IVF Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Morula IVF Indonesia juga mengenalkan fasilitas teranyarnya yang terletak di Morula IVF Ciputat.

Pembukaan fasilitas terbaru tersebut adalah komitmen Morula IVF Indonesia untuk menjawab minat tinggi bayi tabung dari masyarakat di daerah Ciputat dan sekitarnya. Tak hanya itu, dilakukan juga peningkatan fasilitas dari Morula IVF Menteng Jakarta demi kenyamanan pasien dengan fasilitas Ruang OK dan laboratorium besar berteknologi terbaru.

“Sebagai salah satu pelopor dalam program IVF di Indonesia, Morula memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu pasangan mendapatkan buah hati serta mewujudkan tujuan dari service excellence kami yaitu satisfied patients along the clinical journey, kami ingin para pasien dapat menikmati proses dari program ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap dr. Ivan Rizal Sini, MD,FRANZCOG,GDRM,MMIS,SpOG, President Director Morula IVF Indonesia, dikutip dari rilisan pers yang dikutip Tribunnews, Rabu (8/12/2021).

Lebih lanjut, dr. Ivan melanjutkan, “Maka dari itu kami berkomitmen menghadirkan sistem pelayanan berbasis holistic services yang dapat membuat pasien lebih nyaman lagi saat ke Morula untuk menjalani program, karena kepuasan pasien akan layanan kami merupakan prioritas utama Morula IVF Indonesia.”

Dengan mengedepankan semangat service excellent & cutting edge technologies, saat ini Morula IVF Indonesia bertransformasi jadi penyedia layanan fertilitas terpadu.

Tak sekadar layanan IVF, ada pula layanan terbaru yang meliputi Morula Food & Wellness yang sebelumnya hanya bisa dipesan melalui online yang kini dapat dinikmati secara dine in. Lokasi dine in terdapat di restoran Cikang, Menteng, serta Morula Wellness yang bekerja sama dengan berbagai resort terkemuka di beberapa destinasi wisata seperti di Bali, Yogyakarta dan Jakarta.

Selain itu, terdapat pula Klinik Fertilitas Indonesia (KFI) sebagai mitra Morula yang menjangkau pasien di berbagai daerah yang memiliki fasilitas seperti konsultasi program kehamilan, analisa sperma dan tindakan inseminasi yang saat ini tersedia 100 klinik dan akan berkembang hingga 120 klinik hingga akhir 2021.

Masih dikutip dari rilis yang sama, Ade Gustian Yuwono selaku Managing Director Morula Indonesia juga menambahkan, “Morula Indonesia senantiasa menyediakan pelayanan yang holistic dan juga berkomitmen agar selalu melakukan improvement, hal ini dapat terlihat dari Morula Infertility Assistant (MIA) kami yang semakin friendly, begitu juga halaman website dan media sosial yang semakin menyenangkan, sehingga konsumen dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.”

Tak hanya itu, untuk menambah kenyamanan konsumen, pada tahun 2022 mendatang Morula IVF Indonesia juga akan menyediakan executive lounge di Morula IVF Jakarta yang kelak akan diimplementasikan terhadap cabang-cabang lainnya secara gradual.

Komitmen Morula IVF Indonesia sebagai klinik IVF diakui internasional

Lebih lanjut, Ade menambahkan hal tersebut merupakan komitmen Morula IVF Indonesia untuk ciptakan layanan dan ekosistem mumpuni untuk para pasien, sehingga tercipta satisfied patients along the clinical journey.

Semua ikhtiar dan kerja keras Morula IVF di seluruh Indonesia, yang didukung penuh oleh para orang tua; para pejuang buah hati, kini mulai membuahkan hasil manis. Morula IVF dianugerahi beragam penghargaan dan sertifikasi internasional.

“Dengan diterimanya berbagai penghargaan maupun sertifikasi internasional, antara lain penghargaan sebagai IVF Clinic of The Year dari Frost & Sullivan, sertifikasi Reproduction Technology Accreditation Committee (RTAC) 2021 dari Fertility Society of Australia & New Zealand (FSA), semua ini membuktikan bahwa seluruh klinik Morula IVF Indonesia sejajar dengan Klinik IVF terbaik di seluruh dunia,” tutup Ade.