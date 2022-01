10 Manfaat Buah Naga untuk Kesehatan: Dapat Mengurangi Peradangan hingga Mencegah Kanker

TRIBUNNEWS.COM - Simak 10 manfaat buah naga untuk kesehatan di dalam artikel ini.

Buah naga dikenal sebagai buah tropis yang memiliki bentuk unik dan rasa manis.

Dinamakan buah naga karena kulitnya yang berwarna merah muda dengan sisik hijau menyerupai naga.

Menurut sebuah studi penelitian di World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, buah naga kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, vitamin E dan mengandung jumlah potasium, magnesium, Zinc serta fosfor yang baik.

Sehingga buah naga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan.

Manfaat Buah Naga untuk Kesehatan:

Mengutip boldsky.com, berikut beberapa manfaat buah naga untuk kesehatan:

1. Dapat Membantu Sistem Pencernaan

Buah naga mengandung jumlah serat yang baik yang dapat membantu mengatur sistem pencernaan.

Selain itu, buah naga juga dapat menghindari masalah pencernaan seperti sembelit dan refluks asam.