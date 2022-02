HEPA Filter dan Teknologi STREAMER Air Purifier DAIKIN Efektif Bersihkan Udara Dalam Ruangan

TRIBUNNEWS.COM - Lonjakan kasus positif Covid-19 membuat pembatasan kegiatan masyarakat kembali diperketat, sehingga sebagian besar aktivitas pun kembali dilakukan di rumah saja.

Meski berkegiatan di rumah, bukan berarti Anda dan keluarga selalu terhindar dari risiko penularan virus. Terdapat banyak jenis partikel tak kasat mata yang dapat merugikan kesehatan tersebar di udara, sehingga Anda tidak pernah benar-benar mengetahui kualitas udara di dalam rumah sendiri.

Saat beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker adalah cara yang tepat untuk mencegah penularan virus melalui udara. Namun, ketika aktivitas berlangsung di dalam rumah, menjaga kualitas udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan menjadi hal yang tak mudah.

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah pun melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Wilayah Jawa-Bali yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 2 Juli 2021 tahun lalu pun menyarankan penggunaan air purifier dengan filter High Efficiency Particulate Air (HEPA) di dalam rumah.

Jenis air purifier yang dilengkapi dengan filter HEPA memang memiliki fungsi khusus untuk menangkap berbagai partikel halus di udara penyebab risiko gangguan kesehatan.

Beragam air purifier yang dilengkapi dengan filter HEPA pun kini dapat dengan mudah ditemukan di pasaran, salah satunya adalah air purifier DAIKIN dengan teknologi STREAMER, yang bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga sebagai perangkat pemurnian udara yang tepat untuk mendukung pola hidup sehat.

Air Purifier DAIKIN Hadirkan Filter HEPA Elektrostatis dan STREAMER

Filter HEPA Elektrostatis efektif memerangkap berbagai partikel berbahaya bagi kesehatan. (ISTIMEWA)

Lewat air purifiernya, DAIKIN mengembangkan inovasi filter HEPA dengan tingkat efektivitas lebih tinggi dalam memerangkap berbagai partikel berbahaya bagi kesehatan. Inovasi pada air purifier DAIKIN ini dinamai Filter HEPA elektrostatis.

Filter HEPA elektrostatis pada air purifier DAIKIN memanfaatkan aliran listrik statis yang bekerja terus menerus di antara jaring penyaring, membuatnya efektif menangkap partikel halus dan berdimensi sangat kecil, bahkan hingga yang berukuran 0.3mikron.

Saat berbagai partikel telah terperangkap pada filter HEPA elektrostatis, teknologi STREAMER yang dimiliki air purifier DAIKIN akan melengkapi siklus pemurnian dengan sejenis radiasi yang dipancarkan untuk menguraikan zat kimia berbahaya.

Tenaga penguraian teknologi STREAMER dari DAIKIN sebanding dengan energi panas sebesar 100,000°C. Bekerja di dalam unit air purifier, STREAMER pun memiliki tiga fungsi utama.

Fungsi pertama dari STREAMER adalah Clash, yang dapat menguraikan berbagai partikel berbahaya yang terkumpul pada filter HEPA dengan oksidasi.

Fungsi kedua yaitu Cycle yang bermanfaat menguraikan berbagai bau tak sedap yang menempel pada filter Deodorization. Melalui fungsi Cycle, STREAMER juga berperan menjaga kinerja dan kapasitas filter penghilang bau agar tetap optimal menyerap bau dari ruangan.

Fungsi ketiga adalah Clean, yang merepresentasikan kemampuan STREAMER dalam mengeliminasi berbagai jamur, bakteri dan bahkan virus yang menempel pada rangkaian filter yang terdapat dalam air purifier.

Kerja pembersihan inilah yang kemudian juga berguna memperpanjang usia pakai kedua filter dalam air purifier DAIKIN, di mana Anda tidak lagi perlu melakukan penggantian untuk filter deodorization, sementara menurut sebuah uji rata-rata yang dilakukan di Jepang, penggunaan filter HEPA elektrostatis dapat mencapai jangka waktu sepuluh tahun.

Teknologi STREAMER nonaktifkan varian Omicron hingga 99,9%

Teknologi STREAMER sendiri telah dikembangkan oleh DAIKIN sejak tahun 2004. Teknologi ini diciptakan sebagai upaya DAIKIN dalam menghadirkan solusi dekomposisi oksidatif zat berbahaya, lewat kemampuan STREAMER yang bekerja melalui pelepasan plasma secara stabil yang menghasilkan elektron berkecepatan tinggi.

Dengan kemampuan tersebut, pelepasan STREAMER memungkinkan untuk menguraikan virus, bau, bakteri, serta polutan udara dalam ruangan seperti formaldehyde.

Kemampuan STREAMER dari air purifier DAIKIN dalam menonaktifkan dan mengeliminasi berbagai partikel berbahaya ini tidaklah sebatas klaim saja dan telah melalui pengujian dari berbagai lembaga publik sebelumnya.

Salah satunya adalah hasil riset kerja sama Daikin Industries, Ltd dengan Universitas Osaka pada Januari 2022 lalu. Penelitian tersebut melibatkan Profesor Tatsuo Shioda dan Asisten Profesor Tadahiro Sasaki dari Department of Virus Infections, Research Institute for Microbial Diseases, Universitas Osaka.

Metode TCID50 digunakan sebagai metode penelitian yang membandingkan dua kondisi, dengan salah satunya menggunakan perangkat yang melepaskan debit STREAMER.

Demonstrasi efektivitas teknologi STREAMER DAIKIN dalam menonaktifkan 6 varian Covid. (ISTIMEWA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi STREAMER dari air purifier DAIKIN memiliki tingkat efektivitas menonaktifkan varian Omicron hingga 99,9%.

Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa menonaktifkan strain Omicron mencapai 99,9% pada objek penelitian dua jam setelah pelepasan STREAMER.

Sebagai catatan, hasil penelitian didapat dari kondisi pengujian laboratorium dan tidak mewakili efektivitas perangkat dengan STREAMER serta penggunaan dalam lingkungan sebenarnya.

Tiga jenis air purifier untuk luas ruangan berbeda

Untuk mendapatkan perlindungan terbaik bagi keluarga, Anda tentunya memerlukan kejelian dalam memilih produk air purifier yang tepat.

Selain memberikan perlindungan efektif dengan teknologi dan inovasi di atas, Air Purifier DAIKIN juga menghadirkan tiga model berbeda yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan serta luas ruangan di rumah Anda.

Tipe pertama dari Air Purifier Daikin adalah MCK55TVM untuk luas ruang 41 meter persegi dengan tambahan fungsi kelembapan. Yang kedua adalah MC55UVM yang diperuntukkan bagi luas ruang 41 meter persegi.

Sementara untuk penanganan pembersihan udara bagi ruangan yang lebih kecil, Air Purifier DAIKIN tipe MC40UVM adalah pilihan tepat yang dirancang untuk membersihkan udara ruangan seluas 31 meter persegi.

Khusus pada varian premium air purifier DAIKIN model MC55UVM dan MCK55TVM, kerja pemurnian udara dilengkapi dengan active plasma ion yang dialirkan keluar bersama dengan udara hasil pembersihan.

Menggunakan pancaran plasma untuk melepaskan ion ke udara, gabungan komponen ini menghasilkan elemen aktif yang akan menempel pada permukaan allergen dan menguraikan protein di udara melalui oksidasi.

Saatnya berikan perlindungan yang tepat bagi diri Anda dan keluarga selagi beraktivitas di rumah bersama Air Purifier DAIKIN.

