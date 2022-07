Kenali Gejala Awal Hepatitis C, Lakukan Skrining dan Pengobatan di Malaysia Healthcare!

TRIBUNNEWS.COM - Tahukah Anda bahwa ada sekitar 58 juta orang penderita Hepatitis C di dunia? Data tersebut bahkan akan terus bertambah sebanyak 1,5 juta orang per tahunnya menurut Badan Kesehatan Dunia WHO.

Apalagi di tengah era post pandemic, makin banyak wisatawan yang mulai aktif bepergian, kondisi tersebut akan membuat Anda makin rentan terhadap penularan Hepatitis C. Gejala penyakit ini bisa ditularkan dan berbahaya jika tidak segera diobati. Seiring waktu, virus Hepatitis C dapat merusak organ hati dan menyebabkan kematian.

Anda dapat mengalami berbagai gejala saat tertular virus Hepatitis C, di antaranya kulit atau mata kuning, sakit perut, muntah, demam, nyeri sendi, dan kelelahan. Namun, terkadang penularan Hepatitis bisa terjadi tanpa gejala.

Tak perlu khawatir, Malaysia Healthcare hadir memberikan solusi untuk penanganan penyakit menular ini dan Anda bisa menikmati layanan skrining dan pengobatan Hepatitis C dengan teknologi terkini!

Lewat layanan skrining, Anda dapat mengetahui apakah Anda tertular virus atau tidak dengan cepat sehingga Anda bisa langsung memasuki tahap pengobatan.

Khusus menyambut Hari Hepatitis Sedunia, Malaysia Healthcare memberikan layanan untuk semua wisatawan yang ingin melakukan pengobatan Hepatitis C. Malaysia Healthcare hadir dengan spesialisasi khusus penanganan Hepatitis C membawa prinsip Lebih Dekat Lebih Terjangkau.

Berobat di Malaysia Healthcare akan membuat gejala Hepatitis C makin cepat terdeteksi lewat skrining, sehingga Anda bisa melanjutkan ke proses rawat jalan yang dilakukan bersamaan dengan konsumsi obat selama 12 sampai 24 minggu.

Siapapun bisa berobat di Malaysia Healthcare yang tersebar di berbagai kota besar di Malaysia, mulai dari Penang, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, dan Malaysia Timur dapat menikmati biaya pengobatan yang lebih hemat hingga 93 persen.

Dengan tenaga spesialis yang mumpuni, Malaysia Healthcare memberikan pelayanan prioritas bagi Anda yang sudah terinfeksi Hepatitis C pada tahap awal untuk bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal dan cepat sampai tahapan pengobatan.

Jangan remehkan gejala awal yang Anda rasakan dan segera periksa diri Anda ke Malaysia Healthcare untuk penanganan Hepatitis C yang terbaik di Asia. Bagi Anda yang berada di luar Malaysia, sambil berlibur, Anda bisa tetap melakukan pengobatan tanpa perlu rawat inap. Jadi, Anda tetap bisa menikmati liburan sambil menyembuhkan diri Anda.

Siap mendapatkan yang terbaik dengan biaya yang terjangkau? Datang dan nikmati berbagai kemudahan pengobatan Hepatitis C dari Malaysia Healthcare.

Untuk informasi mengenai dan layanan Hepatitis C dari Malaysia Healthcare, silakan klik link berikut ini!