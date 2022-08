RSPI Bintaro Buka SMIRC, Layanan Baru untuk Tangani Berbagai Cedera Olahraga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat olahraga, jika tanpa persiapan rentan alami risiko cedera olahraga. Kalau sudah cedera, maka perlu layanan sport medicine, injury & recovery center (SMIRC). Sebuah tempat untuk penanganan berbagai cedera olahraga.

Cedera sendiri dapat dipicu berbagai faktor risiko. Seperti usia yang memengaruhi kekuatan. Lalu ada elastisitas jaringan tubuh, pemanasan olahraga yang kurang optimal.

Disusul dengan durasi olahraga yang berlebihan tanpa diselingi istirahat. Selain itu, bisa juga disebabkan akumulasi cedera sebelumnya yang belum tertangani dengan baik. Serta pemilihan jenis olahraga yang banyak melibatkan kontak fisik antar pemain.

Dokter spesialis kedokteran olahraga, dr. Grace Joselini Corlesa, Sp.KO, MMRS pun menyebutkan ada banyak faktor penyebab terjadinya cedera saat berolahraga.

Cedera juga bisa disebabkan karena faktor internal atau eksternal. Faktor internal, misalnya karena tidak rutin olahraga, namun saat berolahraga langsung lakukan aktivitas yang berat. Sehingga berisiko mengakibatkan cedera seperti terkilir dan sebagai.

Sedangkan cedera eksternal bisa terjadi ketika berolahraga dengan banyak orang seperti sepakbola atau bola basket. Terjadinya benturan juga berisiko terjadi cedera.

Lebih lanjut, cedera olahraga perlu mendapat penanganan agresif & akurat dari tim medis kompeten untuk memastikan pasien dapat kembali berolahraga tanpa rasa sakit dan risiko cedera tidak berulang di kemudian hari.

Mengusung tagline 'We take you back to sport, fasterr, RS Pondok Indah — Bintaro Jaya menghadirkan Sport Medicine, Injury & Recovery Center (SMIRC) dengan kompetensi tim medis yang berpengalaman menangani cedera olahraga atlet nasional dan internasional.

Didukung oleh teknologi medis terdepan, serta alat exercise mutakhir. Perpaduan tersebut demi memastikan pasien dapat pulih lebih cepat, serta kembali beraktivitas dan berolahraga seperti sediakala, dengan performa optimal.