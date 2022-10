Sejarah Hari Kesehatan Mental Dunia, Diinisiasi Sejak 1992 Lalu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sejarah Hari Kesehatan Mental Dunia atau World Mental health Day.

Hari Kesehatan Mental Dunia diperingati 10 Oktober setiap tahunnya.

Hari Kesehatan Mental Dunia, mengutip WHO, diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di seluruh dunia dan untuk memobilisasi upaya untuk mendukung mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.

Sejak tahun 2013, WHO telah mengelenggarakan kampanye global untuk Hari Kesehatan Mental Dunia ini.

Mengutip National Today, Hari Kesehatan Mental Dunia ini diinisiasi oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia (WFMH) pada awal tahun 1990an.

Terciptanya Hari Kesehatan Mental Dunia ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental.

Di tahun pertama, tema Hari Kesehatan Mental dunia adalah "Improving the Quality of Mental Health Services throughout the World" atau "Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Mental di Seluruh Dunia".

Tema tersebut di ambil karena pada saat itu, banyak penderita penyakit mental mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

Bahkan di beberapa negara, penderita penyakit mental ditangani secara keliru.

Sejak saat itu, 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia hingga sekarang.