Polusi Udara Bisa Percepat Penuaan Kulit Loh!

AFP/MANDEL NGAN

Seorang pengendara sepeda bersepeda di bawah selimut kabut yang menutupi sebagian Capitol AS di Washington, DC, pada 8 Juni 2023. Asap dari kebakaran hutan Kanada telah menyelimuti Pantai Timur AS dalam kabut asap yang memecahkan rekor, memaksa kota-kota mengeluarkan peringatan polusi udara dan ribuan warga Kanada untuk mengevakuasi rumah mereka. Kebakaran dahsyat telah menelantarkan lebih dari 20.000 orang dan menghanguskan sekitar 3,8 juta hektar (9.390.005 hektar) tanah. Perdana Menteri Justin Trudeau menggambarkan musim kebakaran ini sebagai yang terburuk di negara itu. (Photo by Mandel NGAN / AFP)