Ketua MPR RI Apresiasi Komunitas Jeep dan Himbau Jaga Kondusifitas dalam Sambut Pesta Demokrasi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet hadiri acara grand opening The Cobbs Bistro yang terletak di lantai dua Jeep JHL Auto, Tangerang, Minggu (13/8/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi komunitas Jeep dari berbagai penjuru Jabotabek dan Banten yang berkumpul di acara grand opening The Cobbs Bistro yang terletak di lantai dua Jeep JHL Auto.

The Cobbs Bistro yang mengusung konsep Australian Bistro itu menjadi tempat hangout, kongkow, dan gathering para pecinta otomotif di kawasan Alam Sutera, Tangerang. Termasuk bisa menjadi tempat kumpul komunitas sebelum sepedaan, ataupun dijadikan tempat finish line berbagai kegiatan.

"Nama The Cobbs Bistro diambil dari bahasa panggilan di Australia, yakni 'Buddy' atau sahabat. Semakin banyak tempat hangout, semakin bagus. Karena bisa menjadi tempat berkumpul yang positif, sekaligus merekatkan ikatan kebangsaan. Khususnya dalam menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan sukacita. Komunitas otomotif harus menjadi lokomotif kebangsaan, jangan sampai pesta demokrasi tersebut berujung pada pembelahan bangsa lantaran para pendukung masing-masing calon terjebak dalam fanatisme sempit," ujar pria yang akrab di sapa Bamsoet usai menghadiri Grand Opening The Cobbs Bistro, di Lantai 2 Jeep JHL Auto, Tangerang, Minggu (13/8/2023).

Turut hadir dalam acara grand opening tersebut antara lain Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, dan Owner JHL Group Jerry Hermawan Lo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan bahwa dengan bisa berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan kolega, bisa melepaskan penat dari aktivitas keseharian yang padat. Bahkan, bisa saling tukar informasi dan pengetahuan, sekaligus sharing pengalaman hidup.

"Selain memanjakan para pecinta kuliner serta menumbuhkembangkan industri makanan dan minuman di Indonesia, kehadiran The Cobbs Bistro juga memberikan tambahan masukan bagi pendapatan daerah dan nasional melalui berbagai pajak yang dibayarkan. Termasuk membuka banyak lapangan pekerjaan. Seperti chef, bartender, barista, waiter/waitress, finance, manajemen, hingga cleaning service dan office boy, yang sebagian besar dari mereka sempat terpuruk karena pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, potensi market The Cobbs Bistro sangat besar. Mengingat di kawasan Alam Sutera, belum ada restoran sejenis yang spesifik memiliki keunggulan daging dari Australia.

Beberapa menu unggulan di The Cobbs Bistro antara lain, The Cobbs Breakfast Board yang terdiri dari kentang, sayuran, sosis, jamur, smoke beef, dan egg benedict. Menu lainnya yakni The Cobb Platter yang berisikan lamb chop, grilled tenderloin, sosis, sayuran, serta kentang goreng.

"Sedangkan untuk minuman, terdiri dari Thirst Thrift yang memadukan warna pink dan biru, kemudian diatasnya dihias cream, wafer serta macaron, dengan rasa manis yang berasal dari susu stroberi. Minuman lainnya yakni cleansing detox, minuman segar yang terdiri dari pakcoy, nanas, perasan jeruk, yogurt, dan madu," tutup Bamsoet.