Bamsoet Buka Ajang Komunitas Otomotif Indonesia Auto Speed Festival 2023 di Sentul

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo membuka event Indonesia Auto Speed Festival 2023 (IASF 2023). Acara ini diselenggarakan oleh Mercedes Benz Club Indonesia (MB Club Ina), Jakarta Storm Speed (JSS), dan Gazpoll Racing Team, serta didukung Volkswagen Beetle Club (VBC), Volkswagen Van Club (VVC) dan Volkswagen Thing Club (VTC). Menjadikannya sebagai event otomotif terbesar di Indonesia, sekaligus masuk dalam kalender otomotif tahunan IMI dan ke depannya akan dimasukan dalam kalender pariwisata nasional.

"Indonesia Auto Speed Festival 2023 diikuti puluhan ribuan pecinta otomotif dari berbagai daerah. Selain mengikuti berbagai kegiatan Autosport serta Fun and Entertainment yang telah disiapkan, mereka juga memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai parade Victory Lap mobil Mercy terbanyak dengan total 1.400 lebih Mercy yang melintasi Sirkuit Internasional Sentul," ujar Bamsoet di kawasan Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Sabtu (2/9/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kegiatan Autosport dalam Indonesia Auto Speed Festival 2023 antara lain terdiri dari Sprint Rally yang diikuti sekitar 25 peserta, Drag Race 182 peserta, Off Road Challenge 31 peserta, Touring Car Championship 80 peserta, serta Hot Lap yang diikuti para pembalap legend dan car legend. Selain olahraga otomotif, panitia juga menyiapkan basket 3x3 untuk membuat acara semakin meriah.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan RBT dan RAT

"Sedangkan kegiatan Fun and Entertainment antara lain terdiri dari Community Gathering, Fun Karting, Camping Ground, Food and Beverages UMKM, Music and Entertainment menampilkan Barry Likumahuwa, serta band legendaris Cockpit Band, serta Exhibition Gymkhana, Sport, Premium, Unique Car, Electric Cars and Motorcycles, serta Classic Cars," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui Indonesia Auto Speed Festival 2023, para pecinta otomotif dari berbagai daerah juga semakin rukun dan guyub. Mengingat event ini mengedepankan semangat brotherhood, semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, untuk semakin menguatkan ikatan soliditas kebangsaan. Terlebih menjelang Pemilu 2024, ikatan soliditas kebangsaan harus semakin dipupuk dan diperkuat. Agar jangan sampai anak bangsa terpecah hanya karena kepentingan politik sesaat.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintah Atur Royalti Musik dan Lagu dari Platform Digital

"Event Indonesia Auto Speed Festival 2023 juga menggerakan roda perekonomian masyarakat. Dari mulai jasa kuliner warung makan dan warung kopi di sekitar lokasi sirkuit, penginapan, transportasi, merchandise, bengkel dan montir, serta berbagai sektor usaha lainnya turut menikmati buah ekonomi dari event ini," tutupnya.

Dalam kegiatan ini, juga turut hadir antara lain, Presiden MB Club Ina Yoga Mahardika, Founder/Ketua JSS Adi Yunadi, Ketua Umum Gazpoll Racing Team Tomi Hadi, Ketua Panitia IASF 2023 Arief Gunawan, Kapolri ke-14 Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga ke-11 Roy Suryo.

Baca juga: Bamsoet Dukung Atta Halilintar dan Fitra Eri Ramaikan Blackstone Live Modz Challenge 2023

Selain itu, hadir juga jajaran Sirkuit Internasional Sentul, yakni Komisaris Tinton Soeprapto, Direktur Utama Didi Hardianto, dan Direktur Niaga Lola Moenek. Serta para pengurus IMI Pusat antara lain, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Hubungan Antar Lembaga Andrys Ronaldi, Chaca Soesatyo dan Agus Hadsoe, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri. (*)