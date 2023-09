Bamsoet Lantik Pengurus MB Club INA serta Luncurkan 'MB Club INA One Make Race' di Sentul

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua MPR RI dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Mercedes-Benz Club Indonesia (MB Club INA). Bersama Sekretaris Jenderal IMI sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI RI Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan, serta Nono Soedewo menjadi Anggota Dewan Kehormatan.

Bamsoet bersama Presiden MB Club Ina Yoga Mahardika, Anggota Dewan Kehormatan MB Club Ina Nono Soedewo, serta Pendiri/Ketua Jakarta Storm Speed Adi Yunadi, juga secara resmi me-launching MB Club INA One Make Race. Kejuaraan balap mobil touring terbesar di Indonesia yang memeriahkan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM).

"MB Club INA One Make Race yang memecahkan rekor Muri Mobil Club dengan jumlah terbanyak 1.400 mobil Mercedes Benz merupakan wujud konkret keseriusan pengurus MB Club INA dibawah kepemimpinan Presiden Yoga Mahardika dalam memajukan olahraga balap di Indonesia. Sekaligus merekatkan ikatan soliditas para anggota MB Club INA. Melalui MB Club INA One Make Race, para penggemar mobil Mercedes-Benz bisa menyalurkan hobi balapan di lintasan sirkuit. Meskipun dikhususkan bagi para pengguna Mercedes-Benz, namun ajang balap ini dipastikan akan memberikan tontonan yang menarik, karena sengitnya persaingan antar pembalap di lintasan sirkuit," ujar Bamsoet usai launching MB Club INA One Make Race sekaligus Penetapan Dewan Kehormatan dan Pelantikan Pengurus MB Club INA periode 2023-2025, dalam event Indonesia Auto Speed Festival 2023 di kawasan Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Sabtu (2/9/23).

Turut hadir dalam acara ini, Presiden MB Club Ina Yoga Mahardika, Pendiri/Ketua JSS Adi Yunadi, Ketua Umum Gazpoll Racing Team Tomi Hadi, Ketua Panitia IASF 2023 Arief Gunawan, Kapolri ke-14 Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga ke-11 Roy Suryo.

Hadir pula jajaran Sirkuit Internasional Sentul, antara lain Komisaris Tinton Soeprapto, Direktur Utama Didi Hardianto, dan Direktur Niaga Lola Moenek. Serta para pengurus IMI Pusat antara lain, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Hubungan Antar Lembaga Andrys Ronaldi, Chaca Soesatyo dan Agus Hadsoe, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, pelantikan pengurus MB Club INA bukan hanya sekedar formalitas pengesahan kepengurusan. Melainkan juga harus dijadikan momentum yang mengisyaratkan pelimpahan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab, dari seluruh komunitas otomotif, kepada segenap jajaran pengurus. Mengingat dalam memasuki usianya yang ke-19 tahun, MB Club INA tercatat telah memiliki lebih dari 16 ribu anggota aktif yang berasal dari 113 komunitas pemilik mobil Mercedes-Benz.

"Kesuksesan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah anggota maupun leadership yang kuat. Namun juga oleh komitmen dari setiap elemen organisasi untuk membangun soliditas dan kerjasama. Karena itu, segenap jajaran pengurus MB Club INA yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini, harus dapat terus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi-misi organisasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, selain meluncurkan MB Club INA One Make Race, kontribusi pengurus MB Club INA dalam menyelenggarakan event Indonesia Auto Speed Festival 2023 juga patut diapresiasi. Event tersebut terbukti menjadi wadah bagi berbagai kompetisi otomotif (drag race, rally, off road, dan lain-lain) yang dikolaborasikan dengan penyelenggaraan berbagai aktivitas komunal seperti gathering, hiburan, parade otomotif, dan lain-lain.

"Pengembangan wisata olahraga otomotif, adalah satu paradigma gagasan yang dikembangkan dalam memajukan sektor otomotif. Masih banyak ruang kreativitas yang dapat kita gali dan kembangkan. Karena itu, saya menyambut baik prakarsa Pengurus MB Club INA, yang menjadikan event pelantikan Pengurus MBC pada hari ini, sebagai momentum aktualisasi sinergi dan kolaborasi untuk mendorong kebangkitan sektor otomotif dan ekonomi secara bersamaan," sambungnya. (*)