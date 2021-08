Tren Tampilan Aegyo Sal Ala K-Beauty, Bikin Mata Jadi Lebih Besar

Virtual launching brand make up 'Barenbliss (BNB)' di Indonesia', Rabu (25/8/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki wajah yang cantik tentunya merupakan dambaan bagi setiap perempuan, terlebih dengan polesan make up yang flawless.

Menariknya, di Indonesia, tampilan make up ala 'Korean Look' justru merupakan tipe riasan wajah yang sangat diminati kaum hawa.

Hal itu karena di negara ini, ada begitu banyak para pecinta Korean Beauty (K-Beauty), sehingga Indonesia sebenarnya merupakan pasar yang strategis untuk make up kit ala K-Beauty ini.

Nah, melihat banyaknya pecinta K-Beauty yang ada di Indonesia, brand kosmetik asal Korea Selatan (Korsel) 'Barenbliss (BNB)' yang mengusung konsep 'Beauty-in-Joy' ini akhirnya 'memperkenalkan diri' dan menghadirkan 4 varian produk terbaiknya yakni Berry Makes Comfort Lip Matte, The Fortune Cookie Eyeshadow, Spark-tacular Party Blush On, dan Rich Girl in Area Highlighter.

Co-Founder BNB, Jina Kim yang juga merupakan seorang Make Up Artist ternama di Korsel pun menyebut bahwa 4 varian produk tersebut dapat memberikan sensasi perasaan bahagia bagi para K-Beauty yang menggunakannya.

Seperti Bliss Moments dan fashionable, yang disesuaikan pula dengan filosofi brandnya yakni B+N+B: Bare Essentials, No Harm, dan Bliss Moments.

"Menurut saya, make up merupakan sesuatu yang magical, di mana make up bisa menjadi sebuah keajaiban dan bisa memberikan perasaan bahagia untuk semua orang, begitu pula untuk saya," kata Jina, dalam video yang ditayangkan saat virtual launching brand make up 'Barenbliss (BNB)' di Indonesia', Rabu (25/8/2021).

Ia pun berharap kehadiran BNB melalui 4 varian produk make up ala K-Beauty ini dapat memberikan kebahagiaan dan semangat bagi para pecinta K-Beauty untuk tetap tampil cantik dalam segala momen.

"Saya harap dengan rangkaian dari Barenbliss, K-Beauty Enthusiasts dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya dan lebih termotivasi untuk menghadapi hari-harinya dengan semangat," jelas Jina.