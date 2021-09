Tampil Cantik dan Manjakan Diri dengan Operasi Plastik

TRIBUNNEWS.COM – Tak bisa dipungkiri tampil menarik dengan bentuk tubuh ideal adalah impian bagi banyak wanita. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh bentuk tubuh impian. Salah satu cara yang menjadi pilihan adalah berkonsultasi ke klinik kecantikan yang sudah terbukti berpengalaman.

Seperti yang dilakukan Elisabeth Evita Adyatmani. Wanita berusia 43 tahun ini melakukan perawatan terhadap payudaranya.

Pada awalnya, Elisabeth mengaku kesulitan menemukan klinik kecantikan yang sesuai keinginannya. Setelah pencarian bertahun-tahun, akhirnya Ia menemukan klinik kecantikan impiannya, Promec Clinic.

Mulanya, Elisabeth sedang berselancar di Instagram pribadinya. Merasa tertarik, ia pun segera berkonsultasi dengan seorang beauty consultant, mendapatkan rekomendasi, dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi Promec Clinic.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Elisabeth dalam memilih klinik kecantikan. Yang utama, tentu pelayanan; kedua, lokasi klinik yang dekat dari rumah.

Dalam hal pelayanan, Promec Clinic adalah pilihan yang tepat berkat dokter dan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman, serta care kepada dirinya.

“Dan yang sangat penting sekali adalah dokter yang merawat saya it's very very profesional and sangat experienced," ungkapnya.

Selain itu, faktor peralatan medis yang digunakan juga jadi pertimbangan Elisabeth dalam memilih klinik kecantikan.

Promec Clinic sendiri, dalam melakukan treatment payudara miliknya menggunakan alat canggih dan modern yang berstandar internasional. Bahkan, saat treatment pun, ia hampir tidak merasa sakit karena sentuhan halus dari peralatan yang ada.

Elisabeth menambahkan, masyarakat tidak usah khawatir terhadap kualitas klinik kecantikan di Indonesia. Menurutnya, pelayanan dan treatment yang diberikan klinik kecantikan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan klinik kecantikan dari luar negeri, bahkan plus-nya menawarkan produk dan dokter yang jauh lebih memahami pasiennya, seperti yang dilakukan Promec Clinic.

“Saya sangat puas dan saya mengajak Anda mencoba pelayanan dari Promec Clinic, selain dokter ahli berpengalaman, proses perawatan pun akan lebih aman dan efektif dengan penggunaan teknologi baru,” jawab Elisabeth.

Memilih layanan implan payudara, Promec Clinic memberikan Elisabeth layanan teknologi breast implant, yakni metode implant lewat prosedur bedah yang bertujuan menambah volume dan membantu payudara agar terlihat lebih indah.

"Setelah saya mengunjungi sejumlah klinik kecantikan, saya mendapatkan Promec Clinic yang terbaik dari segi dokter berpengalaman dan harga yang kompetitif," tambahnya

Merasakan secara langsung perawatan dokter ahli bedah plastik Promec Clinic yang berpengalaman, Elisabeth mengaku ia tak khawatir atas hasilnya. Ia bahkan mengungkapkan jika Promec Clinic adalah salah satu pilihan terbaik untuk melakukan perawatan tubuh, khususnya payudara.

"Dan ini pilihan terbaik dari saya untuk memberikan kepercayaan kepada Promec Clinic untuk melakukan treatment bagi tubuh saya agar cantik dan berbeda, because after plastic surgery your life will be take different in a good way," ujarnya.

Baginya ini adalah bentuk dari rasa cinta akan diri sendiri dengan cara menjaga dan memperbaiki bentuk tubuh yang di anugrahkan tuhan terhadapanya.

Karena merasa puas dengan hasil yang dia dapatkan, delapan bulan kemudian Elisabeth melakukan tindakan operasi kedua yaitu “MINITUMMYTUCK”. Minitummytuck merupakan suatu tindakan operasi pembuangan kulit perut yang bergelambir (kendur), serta pengencangan otot perut. “Dan hasil yang di dapatkan sangat memuaskan bagi saya,” pungkas Elisabeth.

Ternyata selain Elisabeth, Promec Clinic sudah menjadi langganan para artis, pebisnis, sosialita bahkan para pejabat yang ingin melakukan perawatan kecantikan secara menyeluruh. Mulai dari konsultasi dan tindakan medis dengan alat dan teknologi kedokteran modern, serta tersertifikasi secara internasional. Promec Clinic sendiri secara langsung dikelola oleh CEO-nya Dr. Fransiska Mochtar SpOG(K), S.H., M.Biomed (AAM) dan Dr. Inggrid Magdalena.

Bagaimana dengan harganya?

Jangan khawatir, PROMEC Clinic menawarkan harga yang realistis, tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, namun masih dalam batasan wajar. PROMEC Clinic juga memberikan kemudahan untuk pasien yang ingin mencicil pembayarannya dengan bunga 0%.

Promec Clinic.

PROMEC Clinic bekerja sama dengan Bank tertentu untuk memudahkan pasien dalam mendapatkan keringanan pembayaran, sehingga memudahkan mereka yang ingin tampil eksis.

Selain itu, PROMEC Clinic juga sudah dikenal diseluruh wilayah Indonesia. Dengan lokasi yang sangat strategis di wilayah ibu kota, tepatnya di Jln Pecenongan No.30 Jakarta Pusat dengan no. telp. 081318809572, dan di Jln Sultan Iskandar Muda No.38B, Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan no. telp. 081370702067.

Untuk menikmati penawaran spesial ataupun promo menarik yang sedang berlangsung di PROMEC Clinic, Anda bisa mengunjungi situs PROMEC Clinic di www.promec.co.id atau follow Instagramnya @promec_clinic­, @promec_clinic­_pondokindah, @fransiskamochtar, @inggrid.magdalena, @rika_konsultanbedahplastik01.