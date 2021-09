Peringati Hari Jantung Sedunia 2021, YJI Gelar Webinar hingga Pameran Seni

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jantung hanya sebesar kepalan tangan, tetapi merupakan otot terkuat di dalam tubuh. Organ ini pun merupakan pusat kelangsungan hidup manusia.

Namun, di sisi lain penyakit jantung atau kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia yang mengakibatkan 18,7 juta kematian per tahun.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, setidaknya 15 dari 1000 orang individu di Indonesia menderita penyakit jantung atau kardiovaskular

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Jantung Sedunia tahun ini, Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dengan menyelenggarakan rangkaian acara untuk meningkatkan kepedulian pada jantung.

Di antaranya seperti Webinar Rheumatic Heart Disease bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) tanggal 28 September 2021.

Tangkapan layar kegiatan Yayasan Jantung Indonesia (YJI).

Selain itu ada Webinar Use Heart To Connect tanggal 29 September 2021 yang akan menghadirkan pembicara-pembicara yang mewakili industri masing-masing.

Seperti Leani Ratri Oktila (Woman in Sport), Angel Pieters (Woman in Music), Shinta Dhanuwardoyo (Woman in Tech), dan Farah Wardani (Woman in Art).

Selain itu, HeartSports Campaign bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) 29 September – 31 Oktober 2021, program memasak menu makanan sehat Use Heart To Cook.

Nantinya akan tayang eksklusif secara berkala di media sosial Yayasan Jantung Indonesia.