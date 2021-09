Chord Gitar dan Lirik Lagu Begini Begitu - Numata: Kita Tak Pernah Setuju

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Begini Begitu merupakan lagu Numata yang dirilis pada 2009.

Lagu ini merupakan lagu andalan Numata di album ketiga mereka yang diberi nama '3=1'.

Grup band ini didirikan pada 2002 dan terdiri dari tiga personil mereka adalah Tantra, Mhala dan Inu.

Musik yang dibawakan Numata bergenre pop.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Begini Begitu - Numata:

Em D

yang dengarkan sayang

C B7

kita harus bicara empat mata

Em D

yang dengarkan saja

C B7

ini akan terasa menyakitkan

Am Em

sadarkah kita yang memaksa (memaksa cinta)

Am B7

sadarkah inginnya berbeda

[chorus]

Em Bm

aku maunya begini

C G D/F#

kamu maunya begitu

Em Bm C

kita tak pernah setuju

D

pada satu cinta

[intro] Em D C Am B7

Em D

yang dengarkan sayang

C B7

kali ini ku bicara kejujuran

Em D

yang dengarkan saja

C B7

lebih baik kau dan aku sudahi saja

[chorus]

Em Bm

aku maunya begini

C G D/F#

kamu maunya begitu

Em Bm C

kita tak pernah bertemu

Em Bm

aku maunya begini

C G D/F#

kamu maunya begitu

Em Bm C

kita tak pernah setuju

D

pada satu cinta

[interlude] Em D C B 2x

Em Bm

Aku inginya begini

C G D/F#

Kamu inginnya begitu

Em Bm C D Em

Kita tak pernah setuju pada satu cinta

(Tribunnews.com)