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Surat Al Hasyr Ayat 1-24 dalam Tulisan Arab dan Latin Lengkap dengan Terjemahannya

Al Hasyr merupakan surah ke-59 dalam al-Qur'an dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah.

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Tribun Jateng
Al-Qur'an. Berikut surat Al Hasyr ayat 1-24 dalam tulisan Arab dan Latin, lengkap dengan terjemahannya. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak bacaan surat Al Hasyr Ayat 1-24 dalam tulisan Arab dan latin di dalam artikel ini.

Selain tulisan arab dan latin surat Al Hasyr, dilengkapi juga dengan terjemahan dari masing-masing ayat.

Al Hasyr merupakan surah ke-59 dalam Al-Qur'an.

Surat Al Hasyr tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah.

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Surat Al Hasyr

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - ١

sabbaḥa lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa huwal-'azīzul-ḥakīm

Artinya: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَۙ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ - ٢

huwallażī akhrajallażīna kafarụ min ahlil-kitābi min diyārihim li`awwalil-ḥasyr, mā ẓanantum ay yakhrujụ wa ẓannū annahum māni'atuhum ḥuṣụnuhum minallāhi fa atāhumullāhu min ḥaiṡu lam yaḥtasibụ wa qażafa fī qulụbihimur-ru'ba yukhribụna buyụtahum bi`aidīhim wa aidil-mu`minīna fa'tabirụ yā ulil-abṣār

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Sumber: TribunSolo.com
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Surat Al-Hasyr
Surat Al-Hasyr Ayat 1-24
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