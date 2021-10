Penurunan Level PPKM di Jabodetabek Berdampak Positif Terhadap Pasar Properti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetadek) membuat pasar properti, khususnya apartemen di Cibubur, kembali bergairah.

Hal ini dirasakan juga oleh proyek apartemen teranyar PT Amarta Gemilang Indotopaz di kawasan Transyogi, yaitu The MAJ Residences Cibubur, yang saat ini kunjungan konsumen ke proyek tersebut terus meningkat.

Thomas H. Aslim, General Manager PT Amarta Gemilang Indotopaz, pengembang The MAJ Residences Cibubur mengatakan, dalam 2 bulan terakhir ini ada tren positif pasar properti, khususnya apartemen di kawasan Cibubur.

Hal ini tak terlepas dari pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat, di mana sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: Riset Pasar Properti: Rumah Tapak Kisaran Rp 800 Juta Paling Dicari

“Kami bersyukur dalam dua bulan terakhir ini respon masyarakat terhadap apartemen The MAJ Residences Cibubur meningkat. Apalagi kawasan ini makin berkembang dan masyarakatnya bertambah dewasa, sehingga kebutuhan akan hunian yang nyaman, aman, lengkap, dengan harga tetap affordable (terjangkau) menjadi kebutuhan yang utama di kawasan Cibubur,” kata Thomas, di sela acara ‘Syukuran The MAJ Residences Cibubur’, di Marketing Gallery The MAJ Residences Cibubur, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut Thomas mengatakan, desain dan fasilitas yang menarik dan lengkap serta harga yang affordable membuat kaum milenial melirik untuk membeli unit apartemen The MAJ Residences Cibubur.

Di samping itu, promo menarik yang ditawarkan apartemen, yaitu apartemen dengan cara bayar anti riba, berhadiah langsung AC, dan masih ada hadiah menarik lainnya.

“Apartemen ini dilengkapi juga berbagai fasilitas lengkap bagi kaum milenial, di antaranya internet berkecepatan tinggi, infinity pool, indoor dan outdoor gym yang luas, ruang terbuka bersama dan barbeque area yang nyaman sebagai tempat kumpul-kumpul. Ada juga area retail yang menunjang kegiatan dan aktvitas, dan yang istimewa di sini akan ada kampusnya (universitas) dan menjadi satu-satunya di daerah Cibubur,” jelas Thomas.

Baca juga: Colliers Prediksi Kebangkitan Sektor Properti Usai Pandemi Covid-19

Thomas mengatakan, desain masterplan, arsitektur, dan fasilitas apartemen The MAJ Residences sangat milenial banget. Apartemen ini memiliki visi menjadi hunian yang kompak dengan fasilitas yang komprehensif untuk memenuhi lifestyle generasi muda.

Ia menambahkan, untuk mobilitas kaum minenial yang umumnya sangat aktif, lanjutnya, tinggal di apartemen The MAJ Residences Cibubur ini sangat cocok, karena jaraknya yang tidak jauh dari pengembangan stasiun LRT.

Saat ini, kata Thomas, penjualan The MAJ Residences mulai tahap 1 yang memasarkan Tower Mahesa yang menawarkan 1.162 unit apartemen, dimana 1.052 unit adalah tipe studio ukuran mulai 22,4 m2 dan selebihnya adalah tipe 2 bedroom ukuran mulai 44,6 m2 yang dipasarkan dengan harga perdana mulai dari Rp370 jutaan.