Bikin Kulit Glowing & Lebih Cerah, Skincare Ini Mengandung 2 Kali Edelweiss Extract & Alpha Arbutin

Virtual agenda bertajuk The Launching of Wardah Crystal Secret, Sabtu (30/10/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merawat kesehatan dan kecantikan kulit merupakan hal yang wajib dilakukan setiap perempuan demi menjaga kondisi kulitnya.

Namun yang harus dicermati adalah saat hendak menggunakan skincare, kamu harus jeli dalam melihat apa saja kandungan yang ada di dalamnya.

Salah satu brand kosmetik tanah air, Wardah baru saja meluncurkan 'Wardah Crystal Secret' yang merupakan transformasi dari Wardah White Secret.

Rangkaian produk Crystal Secret ini mengandung formulasi yang jauh lebih baik, dengan kandungan utama yang telah melewati proses research and development lokal dan global.

Pada sederet produk yang baru saja diluncurkan ini, di dalamnya terkandung 2x edelweiss extract terpilih yang khusus dibudidayakan di Pegunungan Alpen Swiss.

Seluruh prosesnya, mulai dari pemilihan benih, panen hingga ekstraksi tentunya diawasi dan ditangani langsung oleh para global expert di bidangnya.

Tidak hanya mengandung 2 kali edelweiss extract, White Secret ini ternyata memiliki kandungan bahan aktif pencerah kulit terbaik yakni alpha arbutin yang juga dapat memudarkan noda bekas jerawat.

Kandungan bahan-bahan ini tentu lebih efektif dan memiliki tekstur yang nyaman dan cepat meresap di kulit, hasilnya pun akan membuat kulit terlihat lebih sehat dan glowing.

Baca juga: Didampingi Maria Vania, Dr Richard Lee Punya Program Sendiri untuk Berikan Edukasi Soal Skincare

VP of Research and Development (R&D) PT Paragon Technology and Innovation, dr Sari Chairunnisa, Sp.KK., mengatakan pihaknya terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.