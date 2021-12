Sambut Akhir Tahun, The Palace Jeweler Berbagi Liontin Berlian Kasmaran dari Anne Avantie, Gratis!

TRIBUNNEWS.COM - Menyambut perayaan akhir tahun 2021, The Palace Jeweler sebagai merek perhiasan nasional yang Terlengkap, Terjangkau, dan Terjamin yang berada di bawah naungan PT Central Mega Kencana yang memiliki koleksi dari mulai perhiasan emas, perhiasan berlian, dan batu mulia kembali meluncurkan promo terbarunya berbagi liontin berlian gratis yang bisa didapatkan pelanggan hingga bulan Desember 2021 ini.

Untuk memanjakan pelanggannya, The Palace memberikan liontin berlian Kasmaran senilai Rp5.999.000 hasil kolaborasi bersama desainer ternama Indonesia, Anne Avantie dan dapat diperoleh pelanggan untuk setiap pembelian perhiasan berlian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Liontin berlian ini sangat spesial dan terbatas karena liontin kasmaran tersebut baru resmi diluncurkan di Februari 2022.

Jelita Setifa selaku General Manager The Palace Jeweler mengatakan, “Liontin berlian Kasmaran by Anne Avantie ini merupakan suatu wujud konsistensi The Palace untuk terus berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama Indonesia dan terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya baru. Memiliki tampilan yang mewah dan elegan, liontin kasmaran tersebut cocok dijadikan hadiah spesial bagi orang terkasih untuk menutup akhir tahun 2021. Selain itu, dalam rangka memeriahkan gifting season, promo spesial akhir tahun ini juga merupakan ajang bagi The Palace Jeweler untuk berbagi kebahagian akhir tahun bersama pelanggan setianya.”

Sesuai dengan campaign terbarunya yaitu “Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin”, The Palace Jeweler menghadirkan koleksi perhiasan Therlengkap mulai dari model perhiasan emas terbaru, zircon, batu mulia hingga perhiasan berlian dengan pilihan grade color terlengkap dari grade D hingga J color serta kejernihan: Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS), dan Very Slightly Included (VS). Selain itu juga terdapat logam mulia yang bisa didapatkan dari aplikasi Lakuemas.

Harga perhiasan berlian yang ditawarkan The Palace Jeweler juga Therjangkau. Mulai dari Rp999 ribuan saja pelanggan bisa mendapatkan koleksi perhiasan berlian terbaru Moela.

Menghadirkan cincin berlian, kalung berlian hingga anting-anting berlian, koleksi Moela dapat menjadi pilihan tepat bagi pemula yang baru ingin mengoleksi perhiasan berlian.

Selain dikenal sebagai toko perhiasan Therlengkap dan Therjangkau, The Palace Jeweler juga merupakan toko berlian asli dan toko emas asli yang Therjamin kualitasnya.

Setiap perhiasan yang dijual oleh The Palace Jeweler memiliki ketepatan kadar emas yang pas yaitu 18 karat yang memiliki kandungan emas sebanyak 75,5% dan telah mendapatkan sertifikasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia.

Informasi lebih lanjut kunjungi situs resmi The Palace Jeweler di www.thepalacejeweler.com dan Instagram @thepalace_id. Seluruh koleksi The Palace Jeweler juga bisa dibeli secara daring melalui online marketplace Tokopedia, Shopee, dan Blibli.(*)