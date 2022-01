Awali Tahun Baru, Frank & co. Luncurkan Lini Perhiasan Emas Eksklusif “Frank Gold”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali tahun baru, Frank & co. yang merupakan merek perhiasan ternama di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK) meluncurkan lini perhiasan emas eksklusif “Frank Gold”.

Memiliki material emas 18K berstandar SNI, Frank Gold juga menggunakan desain dan teknologi Italia yang hanya bisa ditemukan di Frank & co. dan brand yang bernaung di bawah PT CMK (MONDIAL & The Palace Jeweler).

Desainnya yang elegan, terinspirasi dari dunia fashion dan tren terbaru, membuat Frank Gold cocok sebagai alternatif hadiah untuk menyatakan rasa cinta kepada orang tercinta maupun diri sendiri.

Terlebih, model perhiasan emas terbaru dari Frank Gold yang istimewa dan up-to-date ini juga akan membuat penampilan siapa pun yang memakainya menjadi lebih trendy dan fashionable.

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Terkenal dengan perhiasan berlian nya yang berkualitas dengan tingkat warna F dan kejernihan Very Very Slightly Included (VVS), kini dengan hadirnya Frank Gold yang berfokus pada plain gold 18K berstandar SNI tentunya menyempurnakan koleksi perhiasan yang tersedia di Frank & co. Para wanita dapat meningkatkan penampilan mereka tidak hanya menggunakan perhiasan berlian saja tetapi juga perhiasan emas mewah yang tak kalah unik dan stylish untuk dikenakan dalam aktivitas sehari-hari.”

Untuk mengenalkan keunikan perhiasan dari lini Frank Gold, pada Januari ini Frank & co. meluncurkan dua koleksi cincin emas dan gelang emas, yaitu Grande Ring Collection dan Geometric Collection.

Grande Ring Collection

Hadir dalam lima jenis cincin emas yang berbeda, Grande Ring Collection memiliki desain yang simpel namun tetap terlihat trendy sehingga cocok dipadupadankan dengan pakaian apapun dan akan menarik perhatian yang melihat karena dimensinya yang besar.

Namun, tetap ringan dan nyaman digunakan karena penggunaan teknologi Italia yang canggih dalam pembuatan cincin emas ini.

Tidak hanya bebentuk bulat besar Grande Ring Collection juga memiliki motif desain yang unik di masing-masing cincin emas nya. Selain itu, ada pula cincin emas besar berbentuk kotak dengan desain polos.