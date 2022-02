Santika Indonesia Angkat Kuliner Khas Daerah untuk Rayakan Valentine

Love of beef steak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Santika Indonesia suguhkan kuliner nusantara dari 30 kota. Dalam rangka hari kasih sayang atau hari valentine pada 14 Februari 2022.

Assistant Marcom Manager dari Santika Indonesia Hotels dan Resorts Prita Gero mengatakan, program Santika Iconic Food akan berlangsung pada 14 Februari sampai 14 Maret 2022. Santika Iconic Food diberi nama “Love to Eat”.

Baca juga: Sambut Chinese New Year 2022 Penuh Keberuntungan di Hotel Santika Premiere Bintaro

"Dengan memberikan promo menarik di 48 unit mulai dari Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The ANVAYA, The Kayana & The Samaya," ujar Prita dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

Menurut Prita, para tamu dapat memperoleh diskon dan potongan harga sampai 50 persen untuk menikmati menu makanan dan minuman paling iconic di unit hotel Santika Indonesia Hotels dan Resorts.

"Program Santika Iconic Food ini tersedia dalam bentuk voucher yang bisa diperoleh di aplikasi member milik Santika Indonesia Hotels & Resorts, MY VALUE," kata Prita.

Baca juga: Berburu Laksa di Hotel Santika Premiere ICE - BSD City, Rasa Autentik Kaya Rempah

Tersedia lebih dari 60 voucher promo menu makanan dan minuman yang bisa diambil member MyValue dengan menggunakan 0 poin atau gratis.

“Santika Indonesia sangat memuja keistimewaan kuliner khas nusantara dan kami ingin mengangkat citra rasa nusantara terbaik dari hampir 30 kota," katanya.

Love to Eat

Satu di antara menu yang ditawarkan ada Nasi Tutug Oncom dari Hotel Santika Tasikmalaya sebagai sajian khas Tasikmalaya yang terdiri dari campuran nasi dan oncom.

"Ada juga Menu Mangkele dari The Kayana Beach – Lombok yang merupakan makanan traditional Suku Sasak dari Lombok," imbuh Prita.

Prita memaparkan, promo Santika Iconic Food “Love to Eat” hanya tersedia bagi member MYVALUE. Cara menjadi member MYVALUE, tambah dia, dengan mendownload aplikasinya di Google Play atau Aps Store dan daftar menjadi member.

"Gratis! Setelah itu tinggal ambil voucher promonya dan gunakan di unit hotel yang dituju,” ucap Prita.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 110 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4.

Kemudian, hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.