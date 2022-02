10 Lagu Romantis yang Cocok Dinyanyikan saat Hari Valentine, Ada Paramore hingga Coldplay

TRIBUNNEWS.COM - Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk melelehkan hati pasanganmu di hari kasih sayang?

Mengirim buket bunga? Memberikan coklat? Atau memberikan kado yang sudah mainstream dilakukan kebanyakan pasangan?

Kamu bisa datang ke rumahnya sambil membawa gitar, makanan ringan, dan minuman.

Ajak si dia menyanyikan lagu-lagu romantis diiringi dengan gitar sambil menikmati malam Valentine yang ditemani dengan makanan ringan.

Biarkan dia request lagu romantis kesukaannya.

Atau jika kamu bingung akan menyanyikan lagu apa, berikut ini tim Tribunnews.com himpun dari berbagai sumber, lagu romantis yang bisa kamu nyanyikan bersama si dia.

1. Andra & The Backbone - Sempurna

Siapa yang meragukan keromantisan dalam lirik lagu Sempurna dari Andra & The Backbone ini.

Lagu ini cocok dinyanyikan berdua karena liriknya yang secara terang-terangan mengungkapkan kalau si dia begitu sempurna dimatamu.

2. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love