Belajar Parenting Dari Konten Audio yang Menghibur, Yuk Ikuti Siniar Obrolan Meja Makan di Spotify

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kekerasan yang dialami anak menarik perhatian KG Media sebagai bahan diskusi.

Melalui Medio Podcast Network yang dibentuk sejak Juli 2021, unit yang mengembangkan konten-konten berbasis audio.

Dengan slogan “Siniar Cerdas Tanpa Batas” diskusi tentang kekerasan anak ini akan disajikan KG media.

Siniar Medio memiliki beragam konten, mulai dari berita, cerita anak-anak, drama fiksi, finansial, hingga cerita personal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pendengarnya.

Baca juga: Nakita.id Gelar Ayah S.I.A.P 2020 dalam Rangka Memperingati Hari Ayah, Intip Keseruannya!

Baca juga: Pola Parenting Ala Paula Verhoeven dan Baim Wong, Hindari Kata Negatif Pada Kiano

Medio terus mengupayakan agar konten-konten yang dihasilkan selalu kredibel dan informatif di tengah banjirnya informasi.

Kali ini podcast yang disajikan Medio Podcast Network KG Media adalah Obrolan Meja Makan yang bekerja sama dengan Nakita dan Nova pada 14 Februari 2022.

Seperti namanya, siniar ini akan mengedukasi pendengar seputar isu pasangan, rumah tangga, hingga pengasuhan anak (parenting).

Tak kurang dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama 2021.

Mayoritas kasusnya terjadi di lingkungan keluarga. Di Indonesia, parenting sendiri memiliki dinamika yang cukup serius.

Menurut penelitian Kiling-Bunga dkk. (2020) berjudul “Parenting Research in Indonesia: What We Have Done So Far”, orang tua di Indonesia masih memiliki kesulitan untuk menerapkan parenting yang baik dan adaptif.