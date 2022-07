Nantikan Episode 1 Web Series “No Ordinary Love” dari CMK, Tayang 28 Juli!

PT Central Mega Kencana (CMK) kembali menghadirkan gebrakan terbaru lewat campaign bertajuk ‘Kapan Nikah?’.

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan ritel perhiasan emas dan berlian ternama dan tepercaya, PT Central Mega Kencana (CMK), kembali menghadirkan gebrakan terbaru lewat campaign bertajuk ‘Kapan Nikah?’. Campaign dengan edukasi yang komprehensif seputar pernikahan ini ditujukan bagi generasi muda Indonesia, khususnya yang sedang mempersiapkan pernikahan.

Campaign ini dilakukan dengan menyertakan berbagai produk perhiasan berlian dari brand-brand ternama di bawah naungan CMK, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace.

Campaign ‘Kapan Nikah?’ CMK

Adanya lontaran pertanyaan ‘Kapan Nikah?’ yang kerap ditemui di berbagai momen kebersamaan tidak terlepas dari budaya komunal yang sangat melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Komunal yang memiliki arti ‘milik bersama’ atau umum inilah yang membuat pertanyaan tersebut dirasa sebagai sesuatu hal yang umum ditanyakan dan menimbulkan social pressure.

Bagi sebagian orang, momen pernikahan merupakan sebuah momen yang bersifat privat dan menjadi pilihan pribadi, namun di Indonesia seakan-akan ada “aturan” atau “rules” yang mengharuskan seseorang untuk menikah di umur tertentu.

Hal inilah yang menjadikan munculnya polemik perihal pertanyaan ‘Kapan Nikah?’ itu sendiri. Hingga pada akhirnya menjadi dasar pemikiran bahwa edukasi tentang arti pernikahan serta persiapan pernikahan masih perlu lebih banyak dilakukan.

Baik bagi pasangan yang memang akan menikah, yang sedang mempertimbangkan opsi untuk menikah, maupun bagi masyarakat secara lebih luas secara dua arah, yaitu untuk pihak yang ditanya ‘Kapan Nikah?’ ataupun juga pihak yang menanyakannya, seperti keluarga, teman, dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa diabaikan lantaran pernikahan bukan semata-mata menjadi prosesi penyatuan kedua belah pihak, melainkan juga kedua keluarga besar.

Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan pun harus matang, termasuk pemilihan cincin pernikahan yang pas. Sayangnya, dari banyaknya persiapan pernikahan, masih banyak calon mempelai di Indonesia yang belum menyadari betapa pentingnya pemilihan cincin pernikahan yang tepat.

Pavita Kumala, selaku GM Marketing CMK, mengatakan, “Cincin pernikahan merupakan simbol dari bersatunya cinta dan komitmen dua individu. Bentuk lingkaran yang tidak memiliki awalan dan akhiran membuat cincin pernikahan menjadi sebuah simbol infinity yang sempurna, serta material logam mulia yang tough to break dan berlian yang merupakan material alam paling keras di bumi ini, merepresentasikan cinta pasangan suami istri yang unbreakable. Pemilihan cincin pernikahan sebaiknya dimulai 4-6 bulan sebelum hari pernikahan, karena setiap cincin pernikahan dari CMK dibuat khusus untuk setiap individu. Pada akhirnya, cincin pernikahan adalah simbol yang akan selalu menemani pasangan dalam kehidupan sehari-harinya setelah pesta pernikahan usai.”

Pada campaign ‘Kapan Nikah?’ ini, CMK memberikan edukasi persiapan pernikahan lewat serangkaian kegiatan. Edukasi yang diangkat antara lain adalah mengenai pentingnya pemilihan cincin tunangan dan cincin kawin yang masuk dalam daftar teratas hal yang harus didahulukan pada persiapan pernikahan.