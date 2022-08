Bacaan Surat An Nisa Ayat 59, Terjemahan, dan Tafsir: Perintah Menaati Allah, Rasul, dan Ulul Amri

PEXELS.COM/ Tayeb MEZA

ILUSTRASI Al-Quran. Berikut bacaan surat An Nisa ayat 59 beserta terjemahan dan tafsirnya. Surat An Nisa adalah surat ke-4 dalam Al Quran, terdiri dari 176 ayat. Ayat 59 dalam Surat An Nisa berisi tentang perintah Allah SWT kepada orang beriman untuk menaati Allah, rasul, dan ulul amri atau pemegang kekuasaan.