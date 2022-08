15 Quotes Hari Remaja Internasional 12 Agustus 2022: Bahasa Inggris dan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Hari Remaja Internasional (International Youth Day) diperingati setiap tahun pada tanggal 12 Agustus.

Hari Remaja Internasional telah dirayakan sejak 1999 sebagaimana diputuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun tema Hari Remaja Internasional tahun 2022 adalah "Solidaritas Antargenerasi: Menciptakan Dunia untuk Semua Usia".

Untuk ikut merayakan, kamu bisa mengunggah quotes seputar Hari Remaja Internasional.

Mengutip Your Fates, berikut adalah quotes Hari Remaja Internasional:

1. “The young do not know enough to be prudent, and therefore they attempt the impossible and achieve it, generation after generation.”– Pearl S. Buck

“Orang-orang muda tidak cukup tahu untuk menjadi bijaksana, dan karena itu mereka mencoba yang tidak mungkin dan mencapainya, dari generasi ke generasi.” – Pearl S. Buck

2. “Youth smiles without any reason. It is one of its chiefest charms.” – Thomas Gray

“Pemuda tersenyum tanpa alasan. Ini adalah salah satu pesona utamanya.” – Thomas Gray

3. “The youth is the hope of our future.”– Jose Rizal