JakCloth Adakan "Tebus Murah" di Lampung, Simak Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembiar buat kamu yang berada atau berencana jalan ke Bandar Lampung.



Yap, JakCloth hadir di Lampung pada akhir bulan ini dengan format yang berbeda.



Berkolaborasi dengan Tokopedia, JakCloth membuat konsep “Tebus Murah” bagi pengunjung JakCloth di Lampung.



Buat yang minat datang ke JakCloth x Tokopedia persiapkan diri dan kocek (cash/digital money) untuk memburu produk-produk lokal. Acara ini mulai digelar pada Rabu (31/8/2022) besok hingga Minggu (4/9/2022) di Lapangan Saburai, Lampung.

Ada berbagai produk clothing dari brand-brand lokal ternama yang bisa kamu temui di JakCloth Lampung dengan harga yang super terjangkau.



Untuk produk T-shirt misalnya, kamu bisa mendapatkan barangnya hanya dengan menebus seharga Rp 19 ribu-an, Tote bag hanya empat ribu sembilan ratus rupiah, celana panjang atau chino pant bisa kamu bawa pulang cuma dengan harga Rp 59 ribu.



Tapi, nggak sembarang masuk dan ikut tebus murah. Pasalnya ada tata cara yang harus diikuti pengunjung sebelum mendapatkan produk-produk di merchant “Tebus Murah”.



Nah, kamu cukup datang ke JakCloth Lampung, lalu kunjungi booth Tokopedia “Tebus Murah” kemudian memilih produk yang akan dibeli, lalu masuk dulu ke aplikasi Tokopedia dan mulai kunjungi akun JakCloth Official. Di mana stok tersedia, kamu bisa deh melakukan tebus murah barang incaran.



Nggak cuma belanja, ada juga keseruan lainnya di JakCloth X Tokopedia Lampung ini, yakni pengunjung bisa ikut challenge makan sepuasnya, makan bihun sepuasnya ini di persembahkan oleh Bihunku. JakCloth menyajikan 5 varian rasa dari Bihunku yang bisa di santap oleh pengunjung secara cuma-cuma.



“Ini pertama kalinya di 2022 kami mengadakan kembali event offline bersama Tokopedia,“ ujar Perdana Kusuma, selaku Direktur operasional JakCloth.



“Kami berinovasi dengan membuat konsep “Tebus Murah” yang benar-benar murah, kemudian pengunjung bisa menikmati makan bihun gratis dari Bihunku," lanjutnya.



Selain keseruan tadi, tak lupa brand clothing yang hadir di Lampung juga tak kalah serunya, mulai dari Roughneck, Shining Bright, Double K, RFN, Otsky, This Time Brand, Asco X Sudden, Leaf, Warplane, Minus One, Hommes Apparel, Maxius, Market Monkey,Maggot, Dons House dan masih banyak lagi. Brand yang hadir selain dari Clothing local Lampung, hadir juga dari seluruh Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Hai.grid.id dengan judul JakCloth Adakan "Tebus Murah" di Lampung, Cek Lokasinya!