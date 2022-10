Berkaca dari Prahara Rizky Billar dan Lesti Kejora, Ini Tips Mencegah Terjadinya Perselingkuhan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok orang ketiga diduga menjadi awal tindak kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh selebriti Rizky Billar kepada Lesti Kejora.

Dalam sebuah hubungan rumah tangga, kedatangan perselingkuhan tentu saja tidak diharapkan.

Setiap orang tentu berusaha untuk menghindari perselingkuhan di dalam keluarga.

Menurut Psikolog & Grafolog Joice Manurung setidaknya ada lima tips untuk mencegah terjadinya perselingkuhan.

Pertama, lakukan mental chek up. Banyak orang yang melakukan medical check up, tapi tidak dengan mental check up.

"Takut dikira gila, padahal bukan itu. Karena satu peristiwa hidup bisa mempengaruhi mental seseorang. Lakukan medical chek up per 6 bulan atau pertahun. Sama seperti medical chek up," ungkapnya pada Tribunnews, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Pengemar Khawatir Pita Suara Lesti Kejora Terancam Rusak Akibat Cekikan di Leher

Kedua, dalam membangun hubungan dengan pasangan, satu hal yang paling utama adalah komunikasi terbuka.

Walau terdengar klise, menurut Joice tidak semua orang bisa melakukan komunikasi terbuka.

"Komunikasi sering dibahas itu adalah kamu dimana, sedang apa, itu bukan komunikasi terbuka tapi interogasi. Jadi komunikasi terbuka itu kita sharing, bicara satu hari ini ada apa saja. Kita punya persoalan apa dengan teman kerja kita, misalnya," paparnya lagi.