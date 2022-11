4 Tips Memilih Makeup yang Cocok dengan Perhiasan Berlian, Biar Makin Flawless!

TRIBUNNEWS.COM - Apa saja sih dua hal yang wajib dikenakan oleh wanita saat bepergian? Yang pertama, pastinya adalah makeup. Untuk yang kedua, kebanyakan orang mungkin akan menjawab perhiasan berlian.

Dua hal itu memang penting banget. Apalagi, makeup dan perhiasan berlian memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mempercantik penampilan.

Namun, pernahkah kamu merasa ragu apakah makeup yang kamu pakai sudah cocok dengan perhiasan berlian yang dikenakan? Mencocokkan perhiasan berlian dengan makeup memang bisa sedikit tricky. Bahkan, terkadang hal tersebut lebih sulit daripada menggabungkan perhiasan berlian dengan pakaian sehari-hari.

Biar enggak bingung lagi, kamu bisa mengikuti tips di bawah ini untuk memilih makeup yang cocok dengan perhiasan berlian milikmu. Dijamin, penampilan jadi makin flawless!

1. Ketahui undertone kulit terlebih dahulu

Mengetahui undertone kulit boleh dibilang adalah aturan dasar dari mengenakan riasan wajah atau makeup, tak terkecuali saat ingin mencocokan makeup-mu dengan perhiasan berlian.

Jika kamu memiliki undertone kulit bertipe cool atau warna dingin, perhiasan berlian yang bernuansa kalem dengan warna perak adalah jenis tepat untuk dicocokkan dengan riasan wajahmu.

Sementara itu, jika undertone kulitmu bertipe warm atau warna hangat, kalung berlian cantik bernuansa emas atau copper akan bisa membuatmu makin memesona.

Yang menarik, tipe undertone kulit ketiga, yaitu tipe warna netral bisa mengenakan kombinasi dari keduanya! Baik perhiasan berlian dengan nuansa emas ataupun perak, keduanya akan cocok dengan pilihan makeup yang sesuai undertone kulitmu.

2. Pilih titik yang ingin ditonjolkan

Saat mencocokkan riasan wajah dengan perhiasan berlian, tentukan titik mana yang ingin kamu jadikan pusat perhatian.

Jika kamu ingin menonjolkan perhiasan yang kamu kenakan, kamu bisa memilih perhiasan berlian berukuran besar seperti diamond pendant yang dihiasi batu berharga, atau kalung berlian cantik model choker. Nantinya, jenis perhiasan berlian ini bisa dipadukan dengan makeup natural yang berwarna soft.

Sebaliknya, jika yang ingin kamu tonjolkan adalah riasan wajahmu, kamu bisa mengenakan makeup dengan tampilan tegas. Lalu, pilih perhiasan berlian berukuran kecil seperti cincin dengan desain solitaire atau liontin berlian terbaru dengan rantai tipis.

Buat kamu yang ingin tampil beda, bisa mencoba makeup dengan gaya yang chic sambil mengenakan anting-anting berukuran besar, cincin dengan sentuhan fashionable twist, serta diamond pendant yang berkilauan.

3. Padukan warna yang cocok

Ilustrasi perpaduan warna makeup dan perhiasan berlian (Shutterstock)

Untuk menghasilkan look yang flawless, pertama-tama tentukan dulu tema warna riasan, dan perhiasan berlian seperti apa yang ingin kamu tampilkan.

Beberapa tema warna yang bisa jadi pilihan adalah kombinasi makeup nude dan perhiasan berlian bernuansa emas, lalu riasan wajah berwarna pink dan pastel dengan kalung berlian cantik berwarna rose gold.

Jika ingin tampil mencolok, kamu bisa memilih paduan warna yang enggak biasa, misalnya eyeshadow hijau yang dikenakan bersama anting-anting dan diamond pendant berhiaskan batu zamrud.

Menampilkan warna yang kontras pun enggak masalah, misalnya kenakan lipstik berwarna fuschia bersama perhiasan berlian dan emas bertumpuk, atau padukan eyeshadow gelap dengan perhiasan berlian berwarna putih.

4. Sesuaikan dengan tempat dan acara

Selain mencocokkan undertone, memilih titik yang ingin ditonjolkan, dan memadukan warna, makeup dan perhiasan berlian yang kamu kenakan juga harus sesuai dengan tempat dan acara.

Untuk penampilan sehari-hari yang flawless, kamu bisa mengenakan daily makeup dengan warna netral dan kalung berlian cantik yang simpel dan kekinian. Saat menghadiri kegiatan formal seperti bekerja atau meeting, diamond pendant dengan tampilan modern, serta lipstik dan blush on yang terlihat alami; adalah perpaduan yang tepat.

Sementara itu, momen istimewa seperti pesta dengan teman-teman bisa jadi kesempatanmu untuk tampil bold dengan mengenakan lipstik merah, eyeshadow bernuansa metalik, hiasan wajah stick on gems, serta liontin berlian terbaru yang kamu miliki!

Tampil stylish dan youthful dengan Koleksi Moela dari The Palace

Perhiasan berlian koleksi Moela mulai dari Rp888 ribu dari The Palace Jeweler

Menginginkan koleksi perhiasan berlian dengan desain kekinian yang mudah dipadukan dengan makeup sehari-hari? Koleksi Moela dari The Palace Jeweler adalah perhiasan berlian yang tepat untukmu!

Koleksi Moela adalah koleksi perhiasan berlian terjangkau dari The Palace Jeweler yang dibanderol seharga mulai dari Rp888 ribu. Dengan desainnya yang youthful, simpel, serta bernuansa Korean style, koleksi Moela hadir dengan 5 jenis desain yang bisa kamu pilih. Bisa juga sebagai rekomendasi cincin tunangan kamu dan pasangan, lho!

Yang pertama adalah BerMoela, koleksi perhiasan berlian mata satu yang simpel dan kekinian. Koleksi kedua adalah KaMoela, perhiasan berlian berdesain solitaire dengan sentuhan fashionable twist!

Jika kamu ingin memiliki perhiasan berlian dengan sentuhan modern-elegan, ada TriMoela dengan desain berlian mata 3 dengan filosofi Past, Present, Future. Selanjutnya, ada Lovela yang menghadirkan kalung berlian cantik dengan aksen ‘Love’ dan sentuhan romantic stylish.

Perhiasan berlian koleksi Moela dari The Palace Jeweler

Untuk melengkapi koleksi ini, hadir pula desain Modela, yang memadukan kesan fancy, unik, modern, serta youthful, tepat untuk kamu yang ingin jadi pusat perhatian dengan mengenakan liontin berlian terbaru.

Dapatkan hadiah liontin gratis lewat promo Gift with Purchase

Tak hanya membeli perhiasan berlian dengan harga terjangkau lewat Koleksi Moela, kamu juga bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian senilai Rp7 jutaan lewat promo Gift with Purchase yang ditawarkan #ThePalaceJeweler di akhir tahun ini (syarat dan ketentuan berlaku).

Liontin berlian yang diberikan oleh The Palace lewat promo Gift with Purchase ini hadir dengan desain ciri khas The Palace Jeweler, di mana terdapat 1 piece diamond 0,050 carat dan emas seberat +- 1,840 gram.

Sebagai #NationalJeweler terbaik, The Palace Jeweler yang merupakan merek perhiasan profesional di bawah naungan Central Mega Kencana (CMK), selalu memastikan standar pelayanannya dengan mengusung tagline 3T: “Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin”

Dengan berkunjung ke gerai The Palace Jeweler, kamu bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang unik dan berbeda serta menemukan ragam koleksi perhiasan berlian dan #PreciousStone #Therlengkap hanya di satu gerai saja!

Selain pilihan koleksi perhiasan berlian terlengkap, The Palace Jeweler juga menawarkan harga yang #Therjangkau bagi pencinta perhiasan, salah satunya lewat koleksi perhiasan berlian Moela yang ditawarkan mulai dari harga Rp888 ribu!

Tentunya, koleksi perhiasan berlian yang ditawarkan The Palace Jeweler sudah #Therjamin kualitasnya, baik untuk ragam kualitas berlian maupun ketepatan kadar emas yang sesuai dengan standar internasional dan standar nasional Indonesia serta telah mendapatkan Sertifikasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia.

Jangan lewatkan kesempatan untuk tampil cantik dengan Koleksi Moela dan mendapatkan hadiah diamond pendant gratis dari The Palace Jeweler di penghujung tahun ini!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Moela dan promo Gift with Purchase dari The Palace, kamu dapat mengunjungi situs resmi The Palace Jeweler, Instagram @thepalace_id, dan TikTok @thepalacejeweler.

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan