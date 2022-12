15 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023, Dapat Dibagikan pada Keluarga, Sahabat dan Orang Tersayang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 15 ucapan Selamat Tahun Baru 2023.

Beberapa jam lagi, seluruh masyarakat akan segera merayakan Tahun Baru 2023.

Untuk merayakan Tahun Baru, dapat dengan membagikan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 kepada keluarga, sahabat dan orang terkasih.

Dengan membagikan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dapat membuat harapan yang baru di tahun 2023.

Berikut 15 ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang dikutip dari timesofindia.indiatimes.com, blog.gratefulness.me dan www.wordstream.com:

1. Happy New Year! 2023 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

Baca juga: 30 Twibbon Selamat Tahun Baru 2023, Cocok Dibagikan ke Keluarga, Teman, Pacar

Selamat Tahun Baru! 2023 adalah awal dari babak baru. Ini tahunmu. Jadikan itu kenyataan.

2. Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.

Selamat Tahun Baru! Semoga tahun yang akan datang penuh dengan petualangan dan peluang besar.

3. Wishing you a Happy New Year, bursting with fulfilling and exciting opportunities. And remember, if opportunity doesn't knock, build a door!

Semoga Anda mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia, penuh dengan peluang yang memuaskan dan mengasyikkan. Dan ingat, jika kesempatan tidak datang, bangunlah sebuah pintu!

4. A new year is filled with possibilities, so dream big and believe in yourself this year!

Tahun baru penuh dengan kemungkinan, jadi bermimpilah yang besar dan percayalah pada diri sendiri tahun ini!

5. May the New Year 2023 bring you more happiness, success, love, and blessings!