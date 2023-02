25 Quotes Hari Valentine dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok jadi Status di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Momen Hari Valentine alias hari kasih sayang, tinggal menghitung hari.

Tahun ini, Hari Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari jatuh pada Selasa, 14 Februari 2023.

Menulis kata-kata bijak atau quotes dalam bahasa Indonesia dan Inggris, bisa menjadi cara untuk merayakan Hari Valentine.

Quotes romantis Hari Valentine bisa ditulis sebagai status di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Baca juga: 20 Ucapan Valentine untuk Sahabat dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

Inilah 25 kata-kata bijak atau quotes Hari Valentine, 14 Februari 2023 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dikutip dari goodhousekeeping.com dan proflowers.com:

1. Happy Valentine's Day! My favorite place in the world is next to you.

Selamat Hari Valentine! Tempat favoritku di dunia adalah di sebelahmu.

2. You are my sunshine, my only sunshine.

Kamu adalah cahaya matahariku, satu-satunya cahaya matahariku.

3. You may hold my hand for awhile, but you hold my heart forever.

Kamu boleh saja menggenggam tanganku untuk sementara, tapi kamu menyentuh hatiku selamanya.

4. I love you more than coffee.

Aku mencintaimu lebih dari kopi.

5. Thank you for being mine.