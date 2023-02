Adinia Wirasti Mulai Terbiasa Pilah Sampah di Rumah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Adinia Wirasti saat ini sudah membiasakan diri untuk pilah sampah di rumahnya sendiri.

Ia tidak lagi menyatukan sampah organik dan anorganik.

Tindakan tersebut membuat rumahnya kini terbebas dari bau tak sedap akibat sampah.

“Kesadaran masing-masing pemilik rumah juga seperti diajak gitu yuk kita memilah sampah di rumah,” kata Adinia Wirasti saat ditemui dalam acara Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2023).

“Kalau aku pribadi, i can't say for other houses ya, cuma kalau rumahku pribadi yang jelas sih jauh lebih enggak bau gitu rumahnya karena sampahnya itu enggak nyampur,” lanjut Adinia.

Kemudian untuk sampah plastik atau anorganik, wanita berusia 36 tahun itu tidak langsung membuangnya ke tempat pembuangan sampah, melainkan ia harus mencucinya terlebih dahulu.

Yang dilakukan Adinia adalah memisahkan isi di dalam sampah plastik, kemudian membuangnya.

“Jadi kalau plastik itu enggak langsung dibuang gitu, kayak paling enggak dalamnya dikeluarin dulu karena food waste-nya juga kan dipisah kan untuk kompos di luar,” ucap Adinia.

Adinia tidak menampik jika kegiatan tersebut sempat membuatnya kerepotan. Kendati demikian ia telah terbiasa lantaran dua tahun belakangan terus melakukan hal tersebut.

“Setahun dua tahun pertama agak sulit karena bingung gitu mana botol yang masuk ke plastik, mana yang enggak, tutupnya gimana, kemasan luarnya gimana,” ucap Adinia.

“Tapi akhirnya karena trial and error yang dialami oleh kami akhirnya sekarang udah biasa,” pungkas Adinia.