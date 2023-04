Niat Sholat Dhuha 2 Rakaat dan Bacaan Doa Setelahnya

TRIBUNNEWS.COM - Salat Dhuha merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari hingga menjelang waktu Zuhur.

Waktu dimulainya salat Dhuha biasanya ketika matahari telah naik setinggi 7 hasta, yaitu sekitar pukul 07.00 dan berakhir menjelang waktu Zuhur, dikutip dari Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah oleh Ustaz M. Syukron Maksum.

Sholat Dhuha pada umumnya dilaksanakan minimal 2 rakaat.

Hal tersebut berdasarkan hadist dari Abdullah bin Umar:

صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

"Sholat (sunnah) di malam dan siang hari, dua rakaat-dua rakaat." (HR. Abu Daud no. 1295, An Nasa-i no. 1665, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Meski demikian, sholat Dhuha juga dapat dikerjakan 4, 6, atau 8 rakaat dengan 2 rakaat dalam sekali salam.

Bacaan Niat Shalat Dhuha

أُصَلِّى سُنَّةَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli sunnatadh dhuhaa rok’ataini mustaqbilal qiblati adaa’an lillaahi ta’aalaa

Artinya:

"Aku niat sholat sunnah dhuha dua rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta’ala."

Doa Setelah Sholat Dhuha

Ada satu doa yang dipanjatkan setelah selesai sholat Dhuha.