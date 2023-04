20 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 untuk Keluarga dan Orang Tersayang

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023.

Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang dirayakan di seluruh dunia.

Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan setelah berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan.

Selain berkumpul dengan keluarga, biasanya orang-orang akan berbagi ucapan Hari Raya Idul Fitri melalui media sosialnya.

Nah, berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 yang bisa dijadikan inspirasi menyambut lebaran nanti.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023

1. May Allah always keep blessing you and giving you strength at every important step in your life. Eid Mubarak!

Semoga Allah selalu memberkatimu dan memberimu kekuatan di setiap langkah penting dalam hidupmu. Selamat Idul Fitri!

2. May this Eid bring blessings for the entire humanity so that we can walk on the path of peace and harmony. Eid Mubarak!

Semoga Idul Fitri ini membawa berkah bagi seluruh umat manusia sehingga kita dapat berjalan di jalan yang damai dan harmonis. Selamat Idul Fitri!

3. On this holy day of Eid ul- Fitr, I pray Allah to grace our homes with warmth and peace.

Pada hari suci Idul Fitri ini, saya berdoa agar Allah memberkati rumah kita dengan kehangatan dan kedamaian.

4. O Allah!! always keep your blessing on us and keep leading us to the right path!!

Ya Allah!! selalu jaga restumu pada kami dan terus pimpin kami ke jalan yang benar!!

5. Sending you all my best wishes on the occasion of Eid. May Allah bless you every day.

Harapan terbaik saya pada kesempatan Idul Fitri. Semoga Allah memberkati Anda setiap hari.

6. Eid Mubarak! I wish Allah to grant you all a healthy life and bless you with boundless happiness.

Selamat Idul Fitri! Saya berharap Allah memberi Anda semua kehidupan yang sehat dan memberkati Anda dengan kebahagiaan tanpa batas.

7. Eid Mubarak to all my family members. I wish you happiness and health this Eid ul Fitr.

Idul Fitri untuk semua anggota keluarga saya. Saya berharap Anda bahagia dan sehat di Idul Fitri ini.

8. Eid Mubarak to you. May Allah bless us to spend every Eid together, Ameen.

Selamat Idul Fitri untukmu. Semoga Allah memberkati kita untuk menghabiskan setiap Idul Fitri bersama, Aamiin.

9. This Eid ul Fitr, may there be no shadows to depress you, Only joys to surround you. Eid Mubarak!

Idul Fitri ini, semoga tidak ada bayang-bayang yang menekanmu, Hanya kegembiraan yang mengelilingimu. Selamat Idul Fitri!

10. Eid Mubarak! May Allah’s blessings be with you today, tomorrow, and always.

Selamat Idul Fitri! Semoga berkah Allah menyertai Anda hari ini, besok, dan selalu.

11. Happy Eid! Wishing you and your family a very happy, prosperous, and blissful Eid.

Selamat Idul Fitri! Semoga Anda dan keluarga Anda mendapatkan Idul Fitri yang sangat bahagia, sejahtera, dan bahagia.

12. May you be blessed with good health and success. Sending love to you and your family. Eid Mubarak!

Semoga diberkahi kesehatan dan kesuksesan. Mengirim cinta untuk Anda dan keluarga Anda. Selamat Idul Fitri!

13. Eid is the time for sharing what we have with others. Have a wonderful Eid.

Idul Fitri adalah waktu untuk berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Selamat Idul Fitri yang indah.

14. Know that Allah is always with you to help you at every step of the way. Eid Mubarak!

Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama Anda untuk membantu Anda di setiap langkah. Selamat Idul Fitri!

15. May success and glory be your best friends in life. May you continue to amaze the world with your ideas and philosophies. Eid al Fitr Mubarak 2023!

Semoga kesuksesan dan kemuliaan menjadi teman terbaik Anda dalam hidup. Semoga Anda terus memukau dunia dengan ide dan filosofi Anda. Selamat Idul Fitri 2023!

16. As the holiest of all months is about to end, I want you to know that I’m praying for you that you are blessed with good health and happy days. Eid al Fitr 2023 Mubarak!

Karena bulan paling suci akan segera berakhir, saya ingin Anda tahu bahwa saya berdoa untuk Anda agar Anda diberkati dengan kesehatan yang baik dan hari-hari bahagia. Selamat Idul Fitri 2023 Mubarak !

17. May the bond between you and Allah become stronger in this holy season. Eid al-Fitr Mubarak.

Semoga ikatan antara Anda dan Allah semakin kuat di musim suci ini. Selamat Idul Fitri Mubarak .

18. Eid is the perfect occasion for us to rejoice in happiness together and tighten the bond of our family. Eid al-Fitr Mubarak 2023 to all of you!

Idul Fitri adalah kesempatan yang tepat bagi kita untuk bersukacita dalam kebahagiaan bersama dan mempererat ikatan keluarga kita. Selamat Idul Fitri Mubarak 2023 untuk Anda semua!

19. I wish you a day full of fun, cheers, and smiles. Don’t forget to thank Allah for everything because he loves you. Happy Eid al-Fitr Mubarak!

Saya berharap hari Anda penuh dengan kesenangan, sorak-sorai, dan senyuman. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah untuk segalanya karena dia mencintaimu. Selamat Hari Raya Idul Fitri!

20. May Allah bless you with peace and prosperity!! Wish you a very Eid al-Fitr

Semoga Allah memberkati Anda dengan kedamaian dan kemakmuran!! Selamat Hari Raya Idul Fitri.

(Tribunnews.com/Yurika)