30 Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam yang dirayakan di seluruh dunia.

Hari Raya Idul Fitri dirayakan setelah berpuasa pada bulan Ramadhan.

Selain menjadi momen berkumpul, pada Hari Raya Idul Fitri juga biasanya akan berbagi ucapan kepada keluarga dan kerabat.

Nah, berikut ini kumpulan ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023 yang dapat dikirim untuk keluarga, teman, dan kerabat.

Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023

1. Eid is the time of year when you should amend your mistakes and forgive others mistakes. May Allah on this day grants you wisdom and kindness!

Idul Fitri adalah waktu tahun ketika Anda harus memperbaiki kesalahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Semoga Allah pada hari lebaran memberi Anda kebijaksanaan dan kebaikan!

2. May the God Almighty show you on the right path and help you in every step of your life. Eid Mubarak!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menunjukkan Anda di jalan yang benar dan membantu dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat Idul Fitri!

3. May this pious day brings you immense joy, happiness, peace and prosperity. Eid Mubarak!

Semoga hari yang saleh ini memberi Anda kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran yang luar biasa. Selamat Idul Fitri!

4. May the magic of Eid bring lots of happiness and fill your life with different colours. Have a prosperous Eid!

Semoga keajaiban Idul Fitri membawa banyak kebahagiaan dan mengisi hidup Anda dengan warna yang berbeda. Selamat Idul Fitri!

5. Eid is the day of Allah. It is a day to share happiness, love and laughter. Happy an amazing Eid, filled with joy and prosperity.