Rayakan Hari Bumi, Nudie Jeans Adakan Forum Diskusi Dukung Perlindungan dan Keberlanjutan Lingkungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Talkshow 'Conscious Conversation for Sustainable Futures' membahas pentingnya upaya keberlanjutan bagi bisnis, khususnya industri kreatif, yang dilakukan sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing brand.

Talkshow inspiratif ini dihadiri oleh para IdeaFriends dimana para anggotanya dapat berkumpul, bertukar ide dan saling belajar dari satu dan lainnya dalam situasi yang suportif dan kolaboratif.

Chief Sustainability Officer Nudie Jeans, Sandya Lang mengatakan, talkshow ini sangat penting bagi industri kreatif. Di forum itu, Nudie Jeans membagikan langkah-langkah penting dalam hal keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Nudie Jeans untuk membuat dunia menjadi lebih baik.

"Kami masih membuat jeans. Itu adalah hasrat kami. Namun kami membuat pilihan untuk memproduksi produk kami dengan cara yang adil dan etis. Peluang yang diberikan setiap perusahaan, tetapi terlalu sedikit yang mengambilnya," ungkap Sandya Lang di Plasa Indonesia, Jumat (28/4/2023).

Seperti diketahui, Nudie Jeans, merek denim dari Swedia, membuktikan komitmennya terhadap perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Kali ini, masih dalam peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April lalu, mengadakan talkshow inspiratif yang diadakan bersama dengan IdeaFriends yaitu komunitas IdeaFest, yang rutin membahas mengenai perkembangan dan tantangan terbaru di bidang industri kreatif.

Talkshow ini menghadirkan Chief Sustainability Officer Nudie Jeans, Sandya Lang, CEO Liberty Society. Tamara Gondo, Pendiri dan Direktur Kreatif Sejauh Mata Memandang, Chitra Subyakto sebagai narasumber.

Dalam kesempatan ini, Nudie Jeans juga menyampaikan program donasi pada periode 17 Maret – 23 April 2023 yang penggunaan donasinya diserahkan ke Liberty Society.Penyerahan donasi dilakukan di akhir acara talkshow.

Sejak 2012, seluruh denim Nudie Jeans dibuat dari 100 persen kapas organik. Nudie Jeans juga menjalankan konsep Wear, Tear and Repair, dimana setiap helai Nudie Jeans yang sudah usang selalu dapat diperbaiki secara gratis di Nudie Jeans Repair Shop dimanapun di seluruh dunia, sehingga dapat terus digunakan.

“Our jeans are not designed to be used a few times and then thrown away. Setiap helai denim merupakan perwujudan dari upaya kami menjaga lingkungan. Kami hanya menggunakan 100% kapas organik yang berasal dari perkebunan organik yang tersetifikasi," tutur Sandya Lang

Ini diakui Sandya Lang, langkah awal pembuatan Nudie Jeans.

"Selain itu, kami juga berkomitmen pada fair trade yang memastikan petani mendapatkan upah yang baik, memiliki keterjaminan pendapatan dan pastinya memastikan pasokan kapas organik kami terjamin pasokannya. Inilah konsep keberlanjutan yang ingin kami sampaikan secara terus-menerus, dimana para pengguna tetap bisa terlihat stylist tapi juga tetap membantu melindungi lingkungan. Sejalan dengan itu, kami mendonasikan hasil penjualan setiap denim pada periode 17 Maret – 23 April 2023 ke Liberty Society untuk menyediakan kelas pelatihan mulai dari menyablon hingga kelas menjahit hingga kelas kesehatan mental dan manajemen keuangan untuk perempuan yang terdampak kekerasan," urai Sandya Lang.

Sementara itu, Pendiri dan Direktur Kreatif Sejauh Mata Memandang, Chitra Subyakto mengatakan, dirinya senang dan menyambut baik acara ini karena penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman mengenai isu keberlanjutan.

"Secara pribadi, saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman di dunia usaha yang telah melakukan berbagai inisiasi dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari untuk mendukung keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat yang Sejauh Mata Memandang usung, yakni dengan berusaha menjadi jenama yang lebih bertanggung jawab dan belajar menjadi bagian dari solusi," jelas Chitra Subyakto.

Sedangkan CEO Liberty Society, Tamara Gondo, menyampaikan Liberty Society bangga bisa berada dalam forum yang inspiratif ini.