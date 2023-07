20 Ucapan Pernikahan yang Penuh Makna dan Harapan untuk Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan pernihakan yang penuh makna dan harapan untuk sahabat.

Pernikahan adalah momen indah yang menyatukan dua orang selama sisa hidup mereka.

Oleh karena itu, kamu dapat memberikan harapan baik dan pesan kepada kedua mempelai.

Terutama ketika kamu menghadiri pernihahan orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat dekat.

Simak 20 ucapan pernikahan untuk sahabat, dikutip dari www.fnpvenues.com, holidappy.com, wishesmsg.com, www.happywedding.app:

1. “Dearest friend, I am delighted at the news of your wedding! Congratulations as you embark on a new journey of your life. I wish you a happy married life!"

“Teman tersayang, aku senang dengan berita pernikahanmu! Selamat saat kamu memulai perjalanan baru dalam hidupmu. Aku berharap kamu memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia!

2. "Congratulations on one of the most memorable days of your life! Best of luck on a happy and prosperous marriage to two people who truly deserve each other."

"Selamat atas salah satu hari paling berkesan dalam hidupmmu! Semoga sukses dalam pernikahan yang bahagia dan sejahtera bagi dua orang yang benar-benar pantas mendapatkan satu sama lain."

3. “Congratulations on your marriage! I wish you not only a happy day but an entire life full of fun and enjoyment! My heartfelt congratulations, my dear friend.”

“Selamat atas pernikahanmu! aku berharap tidak hanya hari yang bahagia tetapi seluruh hidupmu dengan penuh kesenangan dan kenikmatan! Selamat yang tulus, temanku tersayang."

4. “Best wishes, my dearest friend! I’m glad that you two found each other. You are an inspiration for people around you! May your happiness last forever!”

“Harapan terbaik, sahabatku! Aku senang kalian berdua menemukan satu sama lain. Kamu adalah inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu! Semoga kebahagiaanmu bertahan selamanya!”

5. “Congratulations on finally getting married! Your love for each other is so delightful and phenomenal that I wish you could always be happy like this!”