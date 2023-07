3 Peralatan Wajib Punya untuk Perbaiki Kerusakan Perabotan Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Seringkali kita mendapati perabotan di rumah seperti lemari, meja ataupun tempat tidur yang rentan akan kerusakan. Bahkan, tak jarang pula lampu mati mendadak sehingga kamu harus menggantinya dengan lampu yang baru. Nah, ketika hal ini terjadi kamu bisa mengatasinya sendiri di rumah, lho!

Kamu bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi sewaktu-waktu tanpa harus mengandalkan bantuan orang lain hanya dengan perkakas. Selain itu, kamu juga jadi lebih hemat biaya karena tidak memerlukan jasa tukang. Lalu, perkakas seperti apa yang wajib kamu punya? Ini 3 rekomendasinya.

1. Perkakas mekanik

Ilustrasi perkakas mekanik

Perkakas mekanik adalah aset berharga yang setiap rumah tangga sebaiknya punya. Alat ini bukan hanya alat-alat praktis, tetapi juga punya peran penting untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan proyek Do it Yourself (DIY) di rumah.

Perkakas mekanik seperti palu, kunci pas, dan obeng sering digunakan dalam perbaikan dan pemeliharaan rumah tangga. Selain itu, kamu dapat memilih set perkakas mekanik dari Krisbow seperti tang dan kunci pas untuk membantu dalam proses pemasangan dan penyesuaian yang akurat.

Perkakas pertukangan yang berisi 28 macam alat ini dikemas dalam satu wadah agar lebih terorganisir. Kotak yang digunakan sebagai wadah penyimpanan ini terbuat dari bahan berkualitas untuk memastikan perlindungan bagi perkakas kamu pada saat tidak digunakan.

2. Bor listrik

Ilustrasi bor listrik

Ketika kamu melakukan pemasangan perabotan rumah seperti lemari atau rak, bor listrik menjadi alat yang sangat praktis untuk kamu gunakan. Kamu dapat menggunakan bor listrik nirkabel untuk mengebor lubang pilot dan memasang sekrup dengan cepat dan mudah.

Mesin bor tanpa kabel Krisbow ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan mesin bor konvensional. Pasalnya, kamu tidak perlu lagi terkoneksi secara terus-menerus dengan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Ditambah lagi dengan baterai lithium ion 18 VDC yang memberikan kamu kemudahan untuk bekerja dengan lebih efisien terutama untuk lokasi kerja yang tidak memiliki banyak sumber listrik.

3. Tangga lipat aluminium

Ilustrasi tangga lipat

Nah, untuk peralatan yang satu ini, sudah wajib hukumnya kamu miliki di rumah. Tangga lipat aluminium yang portabel membantu kamu dengan mudah untuk mencapai tempat yang tinggi, seperti untuk mengganti lampu yang rusak ataupun mengambil barang yang sulit dijangkau. Dengan menggunakan tangga aluminium, kamu dapat dengan mudah dan aman mengakses area yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan.

Seperti tangga lipat aluminium steel 4x3 Step dari Krisbow yang multifungsi untuk membantu kamu agar semakin mudah melakukan pekerjaan yang membutuhkan akses ketinggian dengan mudah, cepat, dan aman.

Asiknya lagi, tangga ini dapat dipanjangkan hingga berukuran 3 meter saat disandarkan pada dinding. Terbuat dari material aluminium berkualitas dengan sambungan dari besi tentunya akan semakin meningkatkan kekuatan tangga, namun tetap ringan saat dipindahkan.

