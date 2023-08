Cari Tau Manfaat Skincare yang Mengandung Ekstrak Teh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia perawatan kecantikan terus berkembang. Beragam inovasi juga dihadirkan dalam produk skincare.

Salah satunya adalah kolaborasi Dermies Hello Glow by ERHA dan Tehbotol Sosro dengan seri skincare dari ekstrak teh Berkualitas di Indonesia.

Lalu bagaimana manfaat ekstrak teh untuk kulit?

Teh sudah sejak lama memiliki manfaat untuk mencerahkan, melembapkan, dan mengenyalkan kulit.

Kolaborasi dalam menghadirkan produk skincare terjangkau ini dikembangkan bersama para ahli Dermatologist untuk menjadikan kulit cerah, lembap, dan kenyal.

"Seluruh seri skincare ini terbuat dari kandungan 100 persen dan kandungan aktif lainnya sehingga secara kegunaan dan kualitas pastinya sangat terjamin, serta cocok untuk semua jenis kulit sehingga sesuai dengan tagline kami, yaitu Apapun Jenis Kulitnya, Skincarenya Dermies Hello Glow by ERHA.” Ungkap Vergina Octiviyana, Head of Dermies Skincare pada Jumat (25/8/2023).

Kolaborasi ini menghadirkan lima rangkaian produk, mulai dari toner, serum, pelembap, masker wajah, hingga lip serum yang diformulasikan dari bahan-bahan aktif kolaborasi antar dua local brands.

Kandungannya kaya antioksidan sehingga bermanfaat untuk menenangkan, menutrisi kulit, sekaligus anti-aging.

"Kolaborasi dengan formulasi menggunakan ekstrak Teh Asli sama seperti yang digunakan saat pembuatan minuman Tehbotol Sosro. Bedanya campuran ekstrak tehnya tidak ditambahkan gula” “ ujar Devyana Tarigan, General Manager of Marcomm & PR PT Sinar Sosro.

Salah satu produk andalannya, MisTEA Toner merupakan produk multifungsi yang dapat digunakan sebagai toner, essence, dan face mist.

Kandungan pada toner ini efektif meningkatkan hidrasi, membantu merawat tekstur, menyegarkan kulit dan dapat mencerahkan serta menghidrasi kulit dalam 1 minggu.

Kolaborasi ini juga menghadirkan BrighTEAning Serum yang merupakan serum pertama di Indonesia yang mengandung 100 persen Ekstrak Teh Asli yang dikombinasikan dengan Niacinamide dan Ekstrak Buah Camu-Camu.

Serum ini memiliki tiga fokus fungsi utama yaitu untuk brightening, anti-aging serta hydrating. Serum ini dapat meningkatkan kelembapan dan menyamarkan tanda-tanda penuaan pada kulit.