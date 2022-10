Anies Baswedan Diusung Partai Nasdem Jadi Capres 2024, Begini Reaksi Gubernur Ridwan Kamil

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan merasa bahagia mengetahui Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Partai Nasdem secara resmi sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Ridwan Kamil mengatakan pada intinya ia selalu ikut berbahagia saat sahabatnya, Anies Baswedan, menerima hal yang membahagiakannya.

"Intinya mah saya mengucapkan selamat. Setiap berita bahagia hadir kepada sahabat-sahabat, kan, kita harus ikut bahagia, dan Pak Anies adalah sahabat saya," kata Ridwan Kamil di Bandung, Senin (3/10/2022).

Ridwan Kamil mengatakan semoga harapan Anies Baswedan dikabulkan.

"Jadi saya ucapkan selamat, all the best wishes, bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan yang terbaik Allah kabulkan," kata dia.

Ridwan Kamil menuturkan setiap takdir telah ditentukan Tuhan, tugas manusia hanya berikhtiar dalam mencapai tujuannya. Termasuk, ikhtiar Anies Baswedan menjadi calon presiden.

"Karena kalau takdir mah sudah ada garis tangan, tugas manusia hanya ikhtiar. Ini salah satu peristiwa yang sangat dinantikan oleh Pak Anies, jadi saya ucapkan selamat," katanya.

Saat ditanya apakah Anies akan menjadi kawan atau lawannya dalam Pilpres 2024, Ridwan Kamil mengatakan harusnya pertanyaan tersebut dilayangkan kepada Tuhan.

"Pertanyaannya ke Allah," kata Ridwan Kamil sambil tertawa.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga bicara soal takdir seseorang menjadi pemimpin saat menghadiri acara yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theatre XXI, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2022) malam.