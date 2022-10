Respons Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil setelah Anies Baswedan Jadi Capres 2024 dari NasDem

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih jadi calon presiden (capres) 2024 dari Partai NasDem.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh telah mengumumkan langsung Anies Baswedan menjadi Capres 2024 di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Mengetahui hal tersebut, Ganjar Pranowo mengatakan, semua partai memiliki hak untuk memilih capres yang akan diusung.

“Ya semua partai punya haklah,” kata Ganjar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (4/10/2022).

Ketika ditanya pesannya selaku Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) kepada Anies, Ganjar menyebut, hal itu menyangkut politik.

Ganjar menyebut, pengusungan Anies sebagai capres itu tak berkaitan dengan Kagama, sehingga Gubernur Jateng ini tak banyak berkomentar.

“O enggak, wong ini politik kok urusannya,” timpal Ganjar.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, turut mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan yang akan diusung pada Pemilu 2024 oleh Partai NasDem.

Ridwan Kamil mengatakan ikut senang atas kabar bahagia tersebut. Terlebih, kabar baik datang dari sahabatnya.

"Saya ucapkan selamat untuk Pak Anies, sebagai sahabat kalau ada peristiwa penting ada dalam hidupnya sahabat, ikut senang, all the best wishes," kata Ridwan Kamil di Bandung, Senin (3/10/2022).