Koalisi Perubahan Klaim Sudah Kantongi Nama 'Best of The Best' Cawapres Pendamping Anies Baswedan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Perubahan ternyata sudah mengantongi nama yang terbaik di antara yang terbaik atau best of the best terkait bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang layak menjadi pendamping Anies Baswedan.

Hal tersebut diungkap Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.

Namun, dia masih belum bisa mengungkap daftar nama bakal Cawapres Anies Baswedan tersebut.

"Cawapres sudah kita bahas ada beberapa nama, tapi mungkin belum bisa kita ekspose dari dalam ataupun dari luar. Cara berpikir kita kan yang penting best of the best jadi standing point itu lah yang menjadi patokan kita untuk memberikan persembahan kepada rakyat Indonesia," ujar Willy kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Willy menjelaskan nama-nama tersebut disebut terbaik di antara variabel kuantitatif maupun kualitatif.

Sementara, Anies Baswedan masih belum sempat bertemu dengan calon-calon tersebut.

"Belum ketemu, masih pembahasan di tim aja," kata Willy.

Ia menambahkan nantinya nama-nama itu bakal diumumkan setelah pembahasan dari internal koalisi perubahan.

"Ya kalau masalah nama kita belum bisa umumkan sekarang nanti banyak nama yg sedang kita godok ya," katanya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang telah tegas menyatakan bahwa tidak masalah jika nantinya Anies Baswedan memilih sosok di luar kadernya sebagai bakal calon wakil presiden 2024.

"Oh iya, kita sudah menyiapkan segalanya, iya atau tidak (cawapres Anies Baswedan dari luar kader), kita welcome," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi selepas acara Apel Siaga PKS di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (26/2).

Aboe Bakar menyampaikan bahwa partainya tak memiliki hambatan apapun untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden. Sebab, hal itu diputuskan sepenuhnya oleh Anies Baswedan

"Kalau PKS sudah selesai, kapan saja sudah oke. Kita sudah tidak hambatan berhubungan dengan presiden, Anies dan wakilnya. Wakilnya tergantung Pak Anies, siap untuk menerima, jalan barang ini," kata dia.

Di sisi lain, Aboe Bakar pun menyatakan siap menerima siapa pun cawapres pilihan Anies asalkan tokoh tersebut bisa berdampak secara elektoral.

"Selama presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not," tukasnya.