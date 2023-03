Ada Ketua Umum Parpol Ingin Jadi Cawapres Anies, NasDem: Kalau Mau Gabung Tanpa Syarat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menanggapi terkait kabar ketua umum partai politik (parpol) yang ingin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan sebagai syarat untuk bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Willy mengatakan kalau mau bergabung dengan KPP untuk mengusung Anies tentu tanpa syarat.

"Ya kalau kita gabung tentu tanpa syarat yah," kata Willy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Terkait syarat, dia menuturkan pihaknya menyerahkan kepada Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Syaratnya kita serahkan pada Mas Anies sendiri," ujar Willy.

Namun Willy mengungkapkan bahwa pihaknya tetap bersyukur ketika ada parpol lain ingin bergabung.

"Jadi tentu proses ini, komunikasi ketika ada partai lain bergabung, kita syukuri," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pihaknya ingin mencari cawapres Anies yang terbaik.

"Masalah cawapres nanti kita diskusi bersama-sama. Toh kita pengen best of the best," imbuhnya.

Siapa Ketua Umum Itu?

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan ada partai politik (parpol) yang ingin bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan.

Sohibul menyebut parpol tersebut siap bergabung dengan bakal Koalisi Perubahan dengan catatan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

"Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung (di Koalisi Perubahan) tetapi ingin jadi cawapres (Anies)," kata Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).